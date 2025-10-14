جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی سال ۹۲ به بعد با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کردند تا نسبت به استخدام آنها در آموزش و پرورش اقدامات لازم صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استخدام در نهضت سوادآموزی، فرصتی برای افرادی است که سابقه و علاقه تدریس در این نهاد را دارند به وجود می‌آورد تا بتوانند در کادر آموزشی کشور مشغول به تحصیل فعالیت شوند تا بدینوسیله به کاهش بی سوادی و ارتقای سطح سواد جامعه کمک کنند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است نیرو‌هایی که در نهضت سوادآموزی مشغول به فعالیت هستند؛ در انتظار تعیین تکلیف برای استخدام هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام واحترام لطفا نسبت به استخدام نیرو‌های نهضت سوادآموزی بعد از سال ۱۳۹۲ در آموزش و پرورش نسبت به اجرا نشدن قانون برنامه توسعه هفتم و بند پ تبصره ۸ قانون بودجه گزارش تهیه کنید. لطفا پیگیری کنید.

