جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی سال ۹۲ به بعد با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کردند تا نسبت به استخدام آنها در آموزش و پرورش اقدامات لازم صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استخدام در نهضت سوادآموزی، فرصتی برای افرادی است که سابقه و علاقه تدریس در این نهاد را دارند به وجود می‌آورد تا بتوانند در کادر آموزشی کشور مشغول به تحصیل فعالیت شوند تا بدینوسیله به کاهش بی سوادی و ارتقای سطح سواد جامعه کمک کنند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است نیرو‌هایی که در نهضت سوادآموزی مشغول به فعالیت هستند؛ در انتظار تعیین تکلیف برای استخدام هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام واحترام لطفا نسبت به استخدام نیرو‌های نهضت سوادآموزی بعد از سال ۱۳۹۲ در آموزش و پرورش نسبت به اجرا نشدن قانون برنامه توسعه هفتم و بند پ تبصره ۸ قانون بودجه گزارش تهیه کنید. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: معلمان آموزش و پرورش ، نهضت سوادآموزی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
استخدام معلمان نهضت سوادآموزی پیگیری شد
پیام‌های دریافتی در دوم مهر ماه؛
بلاتکلیفی استخدام معلمان نهضت سوادآموزی و مشکل راه روستایی استان هرمزگان
بلاتکلیفی آموزشیاران نهضت سوادآموزی در استخدام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نارضایتی شهروندان بلوار اندرزگو از هدررفت آب
چشم نوازی انار بر روی درختان باغ های کوهمره سرخی شبراز + فیلم
آخرین اخبار
چشم نوازی انار بر روی درختان باغ های کوهمره سرخی شبراز + فیلم
نارضایتی شهروندان بلوار اندرزگو از هدررفت آب
نیرو‌های نهضت سوادآموزی سال ۹۲ به بعد در انتظار تعیین تکلیف استخدام
افزایش نرخ آب بها دغدغه مشترکان خرم آبادی شد
لغو آزمون پیش دفاع متمرکز درخواست دانشجویان دکتری شد
گلایه به حذف ناگهانی «حق اولاد» از مستمری برخی بازماندگان تأمین
رنجش اهالی محله سعادت آباد از قلع و قمع درختان
سوزاندن زباله ها نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم