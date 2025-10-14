به گفته مدیر جهاد کشاورزی کازرون، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۴۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای از مزارع این شهرستان برداشت و علاوه بر دامداری های شهرستان، به دیگر نقاط کشور ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - آنگاه که نور طلایی خورشید پاییزی بر برگ‌های سبز ذرت‌ها می‌تابد، خودرو‌های دروگر، ساقه‌های بلند ذرت‌ها را درو می‌کنند. این ثروت سبز، قرار است دامداری‌های سایر شهرستان‌ها و استان‌ها را تامین کند. این اقدام به همت کشاورزان و به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با بیان اینکه سطح زیر کشت ذرت در شهرستان ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است که عمده آن به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۴۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای از مزارع این شهرستان برداشت شود.

او با بیان اینکه برداشت محصول از مهرماه آغاز شده و تا اوایل آذر ماه ادامه دارد، افزود: بیش از ۱۰ دستگاه چاپر در شهرستان فعالیت دارند و تاکنون از سطح ۸۰۰ هکتار مزرعه ذرت علوفه‌ای با متوسط عملکرد ۵۵ تن در هکتار، ۴۴ هزار تن علوفه مرغوب به صورت مکانیزه برداشت شده است.

آقایی اضافه کرد: سطح زیر کشت ذرت بر اساس اصلاح الگوی کشت نسبت به پارسال ۱۶ درصد کاهش یافته است.

او ادامه داد: ارقام مهم ذرت کشت شده در کازرون شامل ۶۷۸، ۷۰۳، ۷۰۴، سیمون، بیوتک ۶۴۷۰، دراخما، والبوم، گلادیوس و امریکن ژنتیکس است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون به تشریح عملیات اجرای ۳ طرح تحقیقاتی ذرت در این شهرستان پرداخت و گفت: در سال زراعی جاری ۳ طرح آرایش کشت ۱۴۰ سانتی متری ذرت، کشت مستقیم و انتخاب ارقام مشارکتی در بخش مرکزی و جره و بالاده انجام شده است.

او تصریح کرد: ذرت علوفه‌ای تولید شده علاوه بر تامین ۳ هزار واحد گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها ارسال می‌شود.

آقایی بیان کرد: کشاورزان ذرت کار برای صرفه جویی در مصرف آب، مزارع خود را به آبیاری تیپ تجهیز می‌کنند که در افزایش عملکرد محصول نیز تاثیرگذار خواهد بود.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ذرت علوفه ای ، برداشت مکانیزه
خبرهای مرتبط
از تولید ذرت علوفه‌ای تا کشت دانه روغنی کلزا در فارس
ارسال ذرت علوفه‌ای بیضا به دیگر نقاط کشور و استان فارس
آغاز کاشت ذرت تابستانه در فارس/ تولید سه میلیون و ۴۰۰ هزارتن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازار وکیل؛ جایی که رنگ، بو و تاریخ در هم می آمیزند + تصاویر
نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان‌های فارس در اکسپو شیراز؛ از رندبافی کازرون تا منبت آباده
خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
آخرین اخبار
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
بازار وکیل؛ جایی که رنگ، بو و تاریخ در هم می آمیزند + تصاویر
نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان‌های فارس در اکسپو شیراز؛ از رندبافی کازرون تا منبت آباده
خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان
کنگره ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری در شیراز
توسعه لجستیک و استانداردسازی برای جهش صادرات ایران به بازارهای اوراسیا
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ پنجره‌ای به سوی توسعه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای فارس
اجلاسیه شهیدان راه قدس در شیراز برگزار می‌شود / تجلیل از نقش محوری زنان در مسیر مقاومت
شیراز گنجینه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری پایدار
پایان هزینه‌های هنگفت انتقال سوخت/ توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران-فارس
هر سرمایه‌گذاری در فارس، حمایت قضایی کامل دارد/اعلام توافق‌های اولیه با کشورهای حوزه خلیج فارس
خیرین سلامت فارس ۶۸۰ میلیارد تومان کمک کردند
راه حل مجلس حرکت به سمت انرژی خورشیدی است
ثروت سبز کازرون؛ از برداشت مکانیزه تا تامین سفره دامداری ها + فیلم و تصاویر
دست‌های پنهان در کارگاهی آلوده؛ کشف بیش از ۶ تن اسنک و پُفک در شیراز
قتل در پی صدای بلند ضبط خودرو
پایان زندگی خرس قهوه‌ای زخمی در سرچهان
حافظیه میزبان گردشگران با چهره ای نو؛ مرمت آرامگاه با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال
مرگ ۵ تن از کارکنان علوم پزشکی در تصادف جاده فسا
زخمی شدن خرس قهوه‌ای در برخورد با کمباین در سرچهان/ اعزام تیم تخصصی برای درمان حیوان