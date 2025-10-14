باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - آنگاه که نور طلایی خورشید پاییزی بر برگ‌های سبز ذرت‌ها می‌تابد، خودرو‌های دروگر، ساقه‌های بلند ذرت‌ها را درو می‌کنند. این ثروت سبز، قرار است دامداری‌های سایر شهرستان‌ها و استان‌ها را تامین کند. این اقدام به همت کشاورزان و به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با بیان اینکه سطح زیر کشت ذرت در شهرستان ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است که عمده آن به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۴۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای از مزارع این شهرستان برداشت شود.

او با بیان اینکه برداشت محصول از مهرماه آغاز شده و تا اوایل آذر ماه ادامه دارد، افزود: بیش از ۱۰ دستگاه چاپر در شهرستان فعالیت دارند و تاکنون از سطح ۸۰۰ هکتار مزرعه ذرت علوفه‌ای با متوسط عملکرد ۵۵ تن در هکتار، ۴۴ هزار تن علوفه مرغوب به صورت مکانیزه برداشت شده است.

آقایی اضافه کرد: سطح زیر کشت ذرت بر اساس اصلاح الگوی کشت نسبت به پارسال ۱۶ درصد کاهش یافته است.

او ادامه داد: ارقام مهم ذرت کشت شده در کازرون شامل ۶۷۸، ۷۰۳، ۷۰۴، سیمون، بیوتک ۶۴۷۰، دراخما، والبوم، گلادیوس و امریکن ژنتیکس است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون به تشریح عملیات اجرای ۳ طرح تحقیقاتی ذرت در این شهرستان پرداخت و گفت: در سال زراعی جاری ۳ طرح آرایش کشت ۱۴۰ سانتی متری ذرت، کشت مستقیم و انتخاب ارقام مشارکتی در بخش مرکزی و جره و بالاده انجام شده است.

او تصریح کرد: ذرت علوفه‌ای تولید شده علاوه بر تامین ۳ هزار واحد گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها ارسال می‌شود.

آقایی بیان کرد: کشاورزان ذرت کار برای صرفه جویی در مصرف آب، مزارع خود را به آبیاری تیپ تجهیز می‌کنند که در افزایش عملکرد محصول نیز تاثیرگذار خواهد بود.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.