سباستین لکورنو طرح اصلاحات بازنشستگی مکرون را به دلیل کمبود بودجه به حالت تعلیق درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه روز سه‌شنبه به مجلس ملی گفت که دولت فرانسه اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی خود از جمله افزایش سن بازنشستگی و تغییرات دوره پرداخت حق بیمه را تا ژانویه ۲۰۲۸ به حالت تعلیق در خواهد آورد.

او تأکید کرد که این توقف به معنای عقب‌نشینی نیست و گفت اقدامات مالی سختگیرانه‌تر آن را جبران خواهد کرد. انتظار می‌رود این تعلیق در سال ۲۰۲۶، ۴۰۰ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۷، ۱.۸ میلیارد یورو هزینه داشته باشد که به گفته لکورنو از طریق کاهش هزینه‌ها تأمین مالی خواهد شد.

لکورنو گفت: «من پیشنهاد می‌کنم در روز‌های آینده، کنفرانسی در مورد حقوق بازنشستگی و کار با توافق شرکای اجتماعی برگزار شود.» او افزود که «تعلیق اصلاحات بازنشستگی تنها در صورتی منطقی است که قرار باشد فراتر رود.»

فرانسه در بحبوحه بدترین بحران سیاسی خود در دهه‌های اخیر قرار دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: امانوئل مکرون ، نخست وزیر فرانسه
خبرهای مرتبط
نخست‌وزیر اسپانیا: آتش‌بس به معنی مصونیت از مجازات برای «نسل‌کشی» غزه نیست
لغو حضور نتانیاهو در اجلاس آتش‌بس غزه تحت فشار دیپلماتیک ترکیه
حضور ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
آخرین اخبار
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
گردان‌های قسام تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را تأیید کرد
ادعای ترامپ: حماس خلع سلاح می‌شود
حمله مجدد آمریکا به کشتی ونزوئلایی
حامیان فلسطین پیش از مسابقه فوتبال مقابل اسرائیل در ایتالیا تجمع کردند
اسرائیل فقط به نیمی از تعداد توافق‌شده کامیون‌های امدادرسانی اجازه ورود به غزه را می‌دهد
ترامپ: مرحله دوم آتش‌بس غزه همین الان آغاز می‌شود!
جولانی روز چهارشنبه به مسکو می‌رود
حماس تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را از سه‌شنبه شب آغاز می‌کند
شهادت یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
نخست وزیر فرانسه اصلاحات بازنشستگی مکرون را به حالت تعلیق درآورد
افزایش شمار شهدای غزه
گذرگاه مرزی رفح بسته خواهد ماند
۱۳۰۰ اسیر از نوار غزه همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند
شماری زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به خان یونس
فلسطین با مقاومت آزاد خواهد شد
تحویل پیکرهای ربوده شده ۴۵ شهید به بیمارستان ناصر در خان یونس
کمیسیون اروپا طرح گسترش «دیوار پهپادی» را پیشنهاد می‌دهد
آزادی عمر بسیس پس از ۲۳ سال اسارت؛ دیدار با نوه‌ها برای اولین بار
ترامپ به دنبال نجات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است
نخست‌وزیر اسپانیا: آتش‌بس به معنی مصونیت از مجازات برای «نسل‌کشی» غزه نیست
اسیر فلسطینی بازگشت، اما خانواده‌اش شهید شدند+ فیلم
از تمایل ترامپ برای تمرکز بر پایان جنگ اوکراین پس از توافق غزه استقبال می‌کنیم
هشدار اتمی لوکاشنکو به ترامپ: تاماهاوک را به کی‌یف ندهید
توضیح مالزی درباره علت دعوت نشدن به نشست شرم الشیخ
موشک ایران، راز اسرائیل را فاش کرد: تاسیسات نظامی زیر برج مسکونی
حضور ترامپ در مراسم امضای «توافقنامه صلح» تایلند و کامبوج