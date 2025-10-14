سباستین لکورنو طرح اصلاحات بازنشستگی مکرون را به دلیل کمبود بودجه به حالت تعلیق درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه روز سهشنبه به مجلس ملی گفت که دولت فرانسه اصلاحات بحثبرانگیز بازنشستگی خود از جمله افزایش سن بازنشستگی و تغییرات دوره پرداخت حق بیمه را تا ژانویه ۲۰۲۸ به حالت تعلیق در خواهد آورد.
او تأکید کرد که این توقف به معنای عقبنشینی نیست و گفت اقدامات مالی سختگیرانهتر آن را جبران خواهد کرد. انتظار میرود این تعلیق در سال ۲۰۲۶، ۴۰۰ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۷، ۱.۸ میلیارد یورو هزینه داشته باشد که به گفته لکورنو از طریق کاهش هزینهها تأمین مالی خواهد شد.
لکورنو گفت: «من پیشنهاد میکنم در روزهای آینده، کنفرانسی در مورد حقوق بازنشستگی و کار با توافق شرکای اجتماعی برگزار شود.» او افزود که «تعلیق اصلاحات بازنشستگی تنها در صورتی منطقی است که قرار باشد فراتر رود.»
فرانسه در بحبوحه بدترین بحران سیاسی خود در دهههای اخیر قرار دارد.
منبع: رویترز