نمایشگاه «ارمغان ابریشم» با نمایش ۹۰ اثر و با هدف مرور روابط ایران و چین و پیوند فرهنگی دو کشور افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیین گشایش نمایشگاه «ارمغان ابریشم»، مروری بر روابط ایران و چین بر اساس مجموعههای موزه ملی ایران و مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، با حضور انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری کشور، علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی، زونگ پیوو سفیر جمهوری خلق چین در ایران و جمعی از اساتید باستانشناسی و پیشکسوتان میراثفرهنگی، صبح امروز سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در محل موزه ملی ایران برگزار شد.
ابراهیم زارعی، رئیس پژوهشکده میراثفرهنگی و گردشگری، به روابط دیرینه ایران و چین از زمان هخامنشیان اشاره کرد و افزود: ایران تنها کشوری است که رابطهای دیرینه از لحاظ دینی، اقتصادی و فرهنگی با چین داشته و دو سرزمین به دلیل مبادلات بازرگانی، تأثیرات فرهنگی زیادی از یکدیگر گرفتهاند.
وی با اشاره به افزایش روابط دو کشور پس از اسلام و تأثیر هنرمندان در دورههای سلجوقی، ایلخانی، صفوی و قاجار، بر اهمیت تقویت همکاریها در حوزه نمایشگاههای بینموزهای و کاوشهای باستانشناسی تأکید کرد.
زونگ پیوو نیز با ابراز خوشحالی از افتتاح نمایشگاه «ارمغان ابریشم» در موزه ملی ایران، از پژوهشگرانی که در مسیر ارتقای تعاملات فرهنگی میان ایران و چین تلاش کردهاند، تقدیر کرد و صدمین سالگرد افتتاح موزه شهر ممنوعه را تبریک گفت.
وی با اشاره به اهمیت تبادلات میراثفرهنگی دو کشور، آثار ارزشمند به نمایش درآمده در این نمایشگاه را تصویری روشن از تعاملات عمیق و اندیشه سیاسی، تجاری و هنری دانست که بر پایه پشتیبانی علمی و طراحی حرفهای برگزار شده است.
سفیر جمهوری خلق چین در ایران با بیان اینکه جاده ابریشم زبان و فرهنگ دو کشور را به یکدیگر پیوند داده است، ادامه داد: ایران و چین به عنوان نمایندگان تمدنهای کهن جهان از یکدیگر تأثیر گرفتهاند و در پرتو ابتکار تمدن جهانی، همکاریهای دو کشور پیوسته تعمیق یافته است.
زونگ پیوو همچنین به امضای اسناد همکاری دو کشور طی دو سال گذشته در زمینه برگزاری نمایشگاه، پرورش استعدادها و حفاظت از آثار تاریخی اشاره و بر اهمیت همکاریهای تخصصی و تقویت دیپلماسی فرهنگی تأکید کرد.
در پایان، از کاتالوگ سهزبانه (فارسی، انگلیسی و چینی) نمایشگاه «ارمغان ابریشم» و ویژهنامه مجله علمی–پژوهشی «پارسه» با موضوع روابط فرهنگی، هنری و اقتصادی ایران و چین رونمایی شد.
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» که امروز، سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ افتتاح شد، به مدت یک ماه در محل موزه ملی ایران برای بازدید علاقهمندان دایر است.
منبع: اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی