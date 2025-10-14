قائم پناه گفت: نظرسنجی ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تصویری واقع‌بینانه از تجربه مردم در برخورد با نهاد‌های دولتی ارائه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست سراسری استانداران، با اشاره به اجرای این نظرسنجی ملی اظهار کرد: این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی و به تفکیک استانی در میان شهروندان بالای ۱۸ سال انجام شده است و شاخص‌های آن شامل دسترسی به خدمات عمومی، کیفیت ارائه خدمات و اثرگذاری سیاست‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی تصریح کرد: نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد در سطح استانی، استان‌های قم، همدان و فارس بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته‌اند و مردم در این استان‌ها رضایت بیشتری نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی ابراز کرده‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این نظرسنجی بر پایه شاخص‌هایی از جمله دسترسی فرهنگی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی، خدمات شهری، کیفیت محیط زیست و کارآمدی دستگاه‌ها طراحی شده است و نتایج آن پس از بازبینی و تطبیق با داده‌های دستگاه‌های تخصصی نهایی شده است.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، رصد مستمر دیدگاه‌های مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی، اصلاح فرآیند‌های اداری و بهبود کیفیت خدمات عمومی است تا تصمیم‌گیری‌های دولت چهاردهم بر پایه داده‌های واقعی و مطالبه‌محور انجام گیرد.

قائم‌پناه افزود: داده‌های این نظرسنجی صرفاً برای ارزیابی نیست، بلکه مبنای سیاست‌گذاری و بهبود مستمر خدمات است و در همین چارچوب، موج دوم نظرسنجی ملی نیز در سال جاری با شاخص‌های تکمیلی و دامنه‌ای گسترده‌تر انجام خواهد شد تا تصویر دقیق‌تری از انتظارات و رضایت شهروندان نسبت به عملکرد دولت فراهم شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: وفاق ملی ، استانداران
خبرهای مرتبط
عارف: شعار «وفاق ملی» را در عمل با رابطه صمیمی بین سه قوه حس می‌کنیم
گرمخانه‌های کردستان آماده اسکان کارتن‌خواب‌ها شوند
وفاق ملی کلید عبور از مشکلات است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
چقدرم که تا حالا رعایت کردین و موفق بودین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
حرف حرف حرف!!!!!!!
خوبه قوه اجرایی کشورید!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
وزیر کشور خواست مردم را یاد نبرید افغانی‌ها را بیرون کنید نه بفرسی استان‌ها شرق کشور باید از خاک ایران بیرون کنید
۰
۰
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
آخرین اخبار
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
پیام قالیباف به رئیس مجلس بورکینافاسو درباره گسترش مناسبات
آملی‌لاریجانی: ترامپ درباره ایران هذیان می‌گوید
ارسال بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت به شورای‌عالی آموزش و پرورش جهت نهایی‌سازی و اجرا
تأیید «حذف چهار صفر پول ملی» در مجمع تشخیص مصلحت
عارف: دولت چهاردهم از فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران حمایت می‌کند
توسعه ظرفیت انسانی صنعت هسته‌ای با اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان
رضایتمندی مردم شاخص اصلی تصمیم‌گیری در دولت وفاق ملی است
پزشکیان: اجرای عدالت نیازمند همکاری، همدلی، باور و اعتقاد است
حضور فعال و هدفمند در فضای مجازی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان الزامی است
ارتش دانشجوی افسری می‌پذیرد
انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع بانوان ادوار مجلس
از معیارهای شرافت هر جامعه، میزان توجه آن به معلولان و صداهای ناشنیده است
عراقچی خطاب به ترامپ: ما به حسن نیت پاسخ می‌دهیم، اما در برابر ظلم مقاومت می‌کنیم
بسیاری از آئین‌های جمهوری آذربایجان ریشه در فرهنگ ایرانی دارند/ کریدور زنگزور یک فتنه ژئوپلیتیک است
سخنگوی وزارت‌خارجه پاسخ داد؛ چرا ایران در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نکرد
مخالفت مجلس با تقاضای دوفوریت تعلیق پیوستن به CFT
عارف: دولت و نهاد‌های عمومی یک هدف مشترک دارند/ باید دست ما در برابر دشمن پُر باشد
سفر وزیر امور خارجه به اوگاندا جهت شرکت در اجلاس وزرای عدم تعهد