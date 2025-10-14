باشگاه خبرنگاران جوان- هارون یشایایی تهیه‌کننده فیلم‌های «ای ایران» و «ناخدا خورشید» ساخته زنده‌یاد ناصر تقوایی درباره این فیلمساز مطرح سینمای ایران بیان کرد: درگذشت آقای ناصر تقوایی را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری تسلیت عرض می‌کنم. ناصر تقوایی در اصل یک فیلمساز حرفه‌ای بود و کارش را به‌خوبی می‌دانست. آثار او حاصل تصادف نبود، بلکه برپایه آگاهی، تحقیق، مطالعه و توانمندی‌های فردی او شکل گرفته بود.

وی با اشاره به اینکه ناصر تقوایی فردی شایسته در عرصه سینما بود، گفت: برخلاف بسیاری که ممکن است به‌صورت تصادفی به سینما راه یابند، ناصر تقوایی سینما را می‌شناخت و با انتخاب آگاهانه این مسیر را در پیش گرفت. او از زمانی که وارد این حرفه شد، سینما را انتخاب کرد و از ابتدا به عنوان دستیار کارگردان شروع به کار کرد و زندگی‌اش با سینما پیوند خورده بود.

این تهیه‌کننده پیشکسوت سینما درباره آخرین دیدارهایش با ناصر تقوایی توضیح داد: آخرین بار که ایشان را در منزلشان ملاقات کردم، همسرشان نیز حضور داشتند. ناصر را دیدم و احوالپرسی کردیم، اما فرصتی برای گفتگوی مفصل پیش نیامد زیرا شرایط جسمانی‌اش به گونه‌ای نبود که بتواند صحبت کند.

تهیه‌کننده «ناخدا خورشید» در پاسخ به این پرسش که آیا ناصر تقوایی در اواخر عمر خود دوست داشت که دوباره فیلم بسازد؟ گفت: دوست داشتن کاری با امکان انجام دادن آن تفاوت دارد. اصولا زندگی ناصر تقوایی با سینما عجین شده بود، اما از نظر جسمی نیز دیگر توانایی قبل را نداشت. آخرین باری که ایشان را دیدم، از نظر جسمی قادر به کار کردن نبود.

این تهیه‌کننده در پاسخ به این پرسش که آیا ناصر تقوایی گلایه‌ای از شرایط موجود نداشت؟ بیان کرد: هر کارگردان بزرگی آرمان‌هایی در ذهن دارد که دستیابی به همه آنها ممکن نیست. مسلما هر هنرمندی آرزوهایی دارد که تحقق کامل آنها میسر نمی‌شود.

یشایایی با اشاره به اهمیت فیلم «ای ایران» تصریح کرد: خاطرات من با ناصر تقوایی عمدتا مربوط به فیلم «ای ایران» است. ناصر تقوایی می‌خواست به نوعی خودش را در «ای ایران» معرفی کند و این فیلم تلاشی بود برای تصویر کردن مفهوم ایرانی‌ بودن. در صحنه پایانی فیلم که حرکت بچه‌ها در کوچه در حال خواندن را نشان می‌دهد، یکی از بهترین صحنه‌های تاریخ سینمای ایران است و خلق این صحنه ابتکار قابل‌توجهی از این کارگردان بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه «ناخدا خورشید» نزدیک‌ترین فیلم به ناصر تقوایی است، گفت: او در فیلم «ناخدا خورشید» توانست قابلیت‌های هنری و تشخص شخصی‌اش را نشان دهد. این فیلم، اثری ماندگار در تاریخ سینمای ایران است و او نیز این فیلم را بسیار دوست داشت.

ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز شناخته شده سینمای ایران و خالق آثار ماندگاری همچون «ای ایران»، «ناخدا خورشید»، «کاغذ بی‌خط»، «آرامش در حضور دیگران» و ... صبح سه‌شنبه ۲۲ مهر در ۸۴ سالگی درگذشت.

منبع: مهر