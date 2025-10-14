راه حل مجلس حرکت به سمت انرژی خورشیدی است

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام موسوی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه اکسپو شیراز اظهار کرد: نیروگاه‌های برق‌آبی به علت کمبود بارش‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند، نیروگاه‌های اتمی نیز پاسخگوی نیاز نیستند و نیروگاه‌های حرارتی هم با توجه به فصل سرما و مصرف بالای گاز، مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

او ادامه داد: بر همین اساس، رویکرد ما حرکت به سمت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی است و در برنامه هفتم توسعه نیز مشخص کرده‌ایم که چه میزان از برق کشور باید از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شود که البته این هم شامل نیروگاه‌های خورشیدی و هم نیروگاه‌های بادی می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، در صورتی که خودشان مصرف‌کننده باشند، اولویت مصرف با خودشان خواهد بود و مازاد برق تولیدی نیز از طریق بورس از آن‌ها خریداری خواهد شد.

او تصریح کرد: علاوه بر این، امکانات و تسهیلاتی نیز در اختیار این سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام موسوی احمدی افزود: هم اینک رویکرد این است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای تامین انرژی مورد نیازشان به سمت استفاده از پنل‌های خورشیدی حرکت کنند و ما نیز از این اقدامات حمایت خواهیم کرد.

او همچنین استقبال از نمایشگاه اکسپو شیراز و امکانات و تسهیلات پیش بینی شده در آن را نیز خوب ارزیابی کرد.

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو از ۲۰ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس آغاز بکار کرده است و تا ۲۳ مهرماه ادامه دارد.

منبع: ایرنا