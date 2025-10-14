باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر رامجردی در همایش «نقش تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه در ارتقای سلامت روان» در شیراز، گفت: کارهای عظیمی در حوزه زیرساخت‌های سلامت به همت خیرین بزرگوار انجام شده است که در ارتقای سطح سلامت جامعه و نیل به اهداف سلامت تأثیرگذار بوده است.

او با اشاره به اینکه هدایت خیرین به سمت نیازهای سلامت و مسائل اجتماع رویکرد خوبی است، گفت: نقش تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه در ارتقای سلامت روان مؤثر است و باید به‌صورت هدفمند در راستای نیازهای اجتماع برنامه‌ریزی و عمل کنند.

رامجردی با یادآوری این مطلب که در شیراز نیاز تخت‌های بیمارستانی مرتفع شده است، ولی هم‌اکنون توجه به نیاز ارتقای تجهیزات و حمایت از بیماران باید جزو اولویت‌ها قرار گیرد، افزود: با راهنمایی‌هایی که در سال گذشته شکل گرفته، خیرین ۶۸۰ میلیارد تومان به عرصه سلامت فارس کمک کرده‌اند که بیشتر در حوزه عمرانی بوده، ولی نیازهای نرم‌افزاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این مراسم گفت: مجمع خیرین سلامت از درمان‌محوری به سوی پیشگیری‌محوری رفته و این رویکرد قابل تمجید است.

اورنگ ایلامی با اشاره به اینکه برخی از بیماری‌های روانی در جامعه به‌خوبی پذیرفته نشده‌اند، تأکید کرد: در این نوع اختلالات باید بیماران شناسایی و مراقبت فعال انجام شود.

او افزود: کلینیک‌های «سراج» مربوط به سلامت روان توسط وزارت بهداشت راه‌اندازی شده و در استان فارس چهار مرکز وجود دارد که دو مرکز آن در شیراز است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: کلینیک‌های «سراج» باید در ۳۴ مرکز بهداشت استان راه‌اندازی شوند و در شیراز نیز هر منطقه به یک مرکز نیاز دارد.

او با اشاره به استفاده از خطوط تلفنی بحران و امکانات مشاوره‌ای هوش مصنوعی گفت: نمایندگان مجلس، استانداری و سایر بخش‌ها نیز می‌توانند در این زمینه کمک‌رسان باشند.

تمرکز بر سلامت روان نسل جدید و پیشگیری از آسیب‌ها

عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر کمیته تحقیقات و پژوهش مجمع خیرین تأمین سلامت فارس هم در این همایش اظهار کرد: مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی و ساختاری تاب‌آوری را کم یا زیاد می‌کند و شرایط کاری، استرس، سبک زندگی ناسالم، بیماری جسمی و نقض حقوق بشر در بروز اختلالات روانی و افسردگی مؤثر است.

علیرضا صالحی افزود: دو درصد بودجه سلامت به سلامت روان اختصاص دارد و امکانات این حوزه بسیار کم است.

او با اشاره به آمار افسردگی در جهان و ایران گفت: بر اساس تحقیقات، ۲۳۳ میلیون نفر در سطح جهان (۴ درصد) و ۱۳.۷ درصد جمعیت ایران به افسردگی مبتلا هستند و این آمار کمتر از واقعیت است.

صالحی بیان کرد: سالانه ۸۰۰ هزار نفر در جهان اقدام به خودکشی می‌کنند که بیشتر افراد بین ۱۵ تا ۲۹ سال هستند و این رقم در ایران با مشکلات جامعه در حال افزایش است.

او درباره اعتیاد دانش‌آموزان به فضای مجازی گفت: ۳۲.۷ درصد دانش‌آموزان شیرازی به اینترنت و ۲۵.۶ درصد به تلفن همراه هوشمند اعتیاد دارند که باعث کاهش کیفیت خواب آن‌ها شده است.

صالحی تأکید کرد: خیرین، سمن‌ها و مؤسسات خیریه نقش موثری در ارتقای سلامت روان دارند و سلامت روان مانند شالوده یک ساختمان بسیار اهمیت دارد.

مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین در این همایش گفت: ممکن است افرادی به ظاهر سالم، آسیب‌های روانی پنهان داشته باشند و افزایش دانش عمومی برای شناسایی اختلالات ضروری است.

کوروش عزیزی افزود: سبک زندگی و روابط اجتماعی در حال تغییر است و به‌زودی جامعه کهنسال با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد.

او در پایان تأکید کرد: خیرین همواره دست توانای دولت بوده‌اند و حرکت آغازین مجمع خیرین سلامت از شیراز، آبرویی برای این شهر و استان فارس بوده است.

منبع: علوم پزشکی شیراز