حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب در بازدید از نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و پیشگیری از تعطیلی پروژه‌ها و صنایع اولویت جدی این مجموعه است اظهار کرد: هر سرمایه‌گذاری که قصد فعالیت در استان را دارد، در هر زمان و مکان می‌تواند مجموعه دادگستری را به‌عنوان پشتیبان و حامی خود بداند.

او تصریح کرد: حمایت ما در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید کاملاً جدی است و تلاش داریم موانع پیش روی سرمایه‌گذاران برطرف شود تا زمینه رشد اقتصادی و صنعتی استان فراهم شود.

رجایی‌نسب با اشاره به اهمیت حضور فعال سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در استان فارس گفت: دادگستری و مجموعه فارس آمادگی دارد تا با تمامی ظرفیت‌های قانونی و حمایتی، امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اینکه نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ استان، بیان کرد: این رویداد‌ها فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی فرهنگی تولیدی و صنایع دستی استان فراهم می‌کند، افزود: بازدید مستقیم از نمایشگاه‌ها به ما کمک می‌کند تا ضمن آشنایی با توانمندی‌های استان، راهکار‌های حمایتی دقیق‌تری ارائه دهیم.

رجایی‌نسب از توافق‌های اولیه با کشور‌های حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت: استان فارس با داشتن قابلیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی می‌تواند قطب مهمی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد. این روند نویدبخش فرصت‌های گسترده برای نیروی کار متخصص و عمومی در استان است.

او با تاکید بر هماهنگی دستگاه قضایی با مجموعه اجرایی استان از جمله اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد: این همکاری‌ها در راستای افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی انجام می‌شود.

رئیس شورای قضائی استان فارس ادامه داد: ما خود را همراه و همکار فعالان اقتصادی می‌دانیم و در هرجا که نیاز به حمایت قضائی یا راهنمایی قانونی باشد، با تمام توان وارد عمل می‌شویم.

رئیس کل دادگستری فارس در پایان ضمن تأکید بر همکاری همه جانبه دستگاه قضائی با بخش‌های مختلف اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که استان فارس در مسیر توسعه پایدار، ارتقای اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موفق عمل کند.

کامران میرحاجی، دادستان مرکز استان فارس نیز در حاشیه این بازدید بر اهمیت نقش مجموعه قضایی در تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت حقوق عامه تأکید کرد و گفت: وظیفه ما تنها نظارت قضائی نیست؛ بلکه ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز بخشی از مأموریت‌های اصلی است.

