به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، فرخنده جلالی، گفت: این نمایشگاه دومین رویداد خوشنویسی است که در ماه‌های اخیر در نگارخانه زنده‌یاد گرمساری برگزار می‌شود و آثار هنرمندان هرمزگانی در قالب خطوط نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ و ثلث در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی ظرفیت‌های هنری خوشنویسان استان و ترویج هنر اصیل ایرانی عنوان کرد.

نمایشگاه «غوغای قلم» تا ۲۷ مهرماه در نگارخانه زنده‌یاد گرمساری دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند در این مدت از آثار خوشنویسان هرمزگان در رشته‌های مختلف خوشنویسی بازدید کنند.