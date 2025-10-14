نمایشگاه «غوغای قلم» با بیش از ۱۲۰ اثر از خوشنویسان استان هرمزگان هم‌اکنون در نگارخانه زنده‌یاد گرمساری بندرعباس در حال برگزاری است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، فرخنده جلالی، گفت: این نمایشگاه دومین رویداد خوشنویسی است که در ماه‌های اخیر در نگارخانه زنده‌یاد گرمساری برگزار می‌شود و آثار هنرمندان هرمزگانی در قالب خطوط نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ و ثلث در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی ظرفیت‌های هنری خوشنویسان استان و ترویج هنر اصیل ایرانی عنوان کرد.

نمایشگاه «غوغای قلم» تا ۲۷ مهرماه در نگارخانه زنده‌یاد گرمساری دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند در این مدت از آثار خوشنویسان هرمزگان در رشته‌های مختلف خوشنویسی بازدید کنند.

برچسب ها: خوشنویسی ، نمایشگاه ، بندرعباس
خبرهای مرتبط
بندرعباس؛
برپایی نمایشگاه خوشنویسی « مشق نور» در بندرعباس
افتتاح نمایشگاه خوشنویسی درمیبد
بندرعباس؛
نمایشگاه خوشنویسی " مشق نور " در بندرعباس برگزار می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد قاطع با نانوایان متخلف در بندرعباس / ۱۱ واحد نان سنگک پلمپ شد
برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در هرمزگان
دستگاه ماینر غیر مجاز از مدار خارج شد
افتتاح مرکز نجات فرزندان سقط( نفس) در بندرلنگه
اهدای دستگاه بیهوشی پیشرفته به بیمارستان کودکان بندرعباس
نمایشگاه «غوغای قلم» در بندرعباس برپا شد
آخرین اخبار
نمایشگاه «غوغای قلم» در بندرعباس برپا شد
دستگاه ماینر غیر مجاز از مدار خارج شد
برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در هرمزگان
افتتاح مرکز نجات فرزندان سقط( نفس) در بندرلنگه
اهدای دستگاه بیهوشی پیشرفته به بیمارستان کودکان بندرعباس
برخورد قاطع با نانوایان متخلف در بندرعباس / ۱۱ واحد نان سنگک پلمپ شد