باشگاه خبرنگاران جوان - ریشه‌های شکل‌گیری صهیونیسم به قرن نوزدهم میلادی در اروپا بازمی‌گردد؛ زمانی که گروهی از یهودیان با طرح این دیدگاه که «یهودیت تنها یک دین نیست، بلکه هویت قومی و ملی ماست»، زمینه‌های شکل‌گیری جنبشی سیاسی را فراهم کردند.

در آن دوران، یهودیان در کشورهای مختلف اروپایی در اقلیت بودند و موجی از یهودی‌ستیزی به‌ویژه در روسیه گسترش یافته بود. در همین زمان، از سال ۱۸۸۰ میلادی، گروه‌هایی از یهودیان به مهاجرت به سرزمین فلسطین اقدام کردند.