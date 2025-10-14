در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان - ریشههای شکلگیری صهیونیسم به قرن نوزدهم میلادی در اروپا بازمیگردد؛ زمانی که گروهی از یهودیان با طرح این دیدگاه که «یهودیت تنها یک دین نیست، بلکه هویت قومی و ملی ماست»، زمینههای شکلگیری جنبشی سیاسی را فراهم کردند.
در آن دوران، یهودیان در کشورهای مختلف اروپایی در اقلیت بودند و موجی از یهودیستیزی بهویژه در روسیه گسترش یافته بود. در همین زمان، از سال ۱۸۸۰ میلادی، گروههایی از یهودیان به مهاجرت به سرزمین فلسطین اقدام کردند.