مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: سامانه‌های پیشرفته 4K امکان مشاهده دقیق‌تر بافت‌ها را در جراحی‌های لاپاراسکوپی و آندوسکوپی فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اسرار، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به طراحی و ساخت سیستم های تصویر برداری جراحی با کیفیت 4K گفت: دستگاه آندوسکوپ یکی از تجهیزات پزشکی بسیار حساس و پرهزینه است که به آسانی آسیب می‌بیند. برای مثال، دستگاه گاستروسکوپ که داخل دهان بیمار می‌رود، کوچک‌ترین ضربه‌ای می‌تواند باعث خرابی آن شود. اگر بیمار بی‌هوش نشود یا مشکلاتی برای بیهوشی داشته باشد، حتی یک دندان می‌تواند دستگاه را خراب کند و هزینه تعمیر آن چند میلیارد تومان است. ما با تمرکز بر تعمیر این دستگاه‌ها کار را آغاز کردیم و سابقه خوبی در این زمینه داشتیم.

او افزود: با وجود ریسک‌ها و چالش‌ها، در پایان سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت مجوز تولید این دستگاه برای اولین بار در کشور شدیم. در واقع، ما پنجمین کشوری هستیم که چنین دستگاهی را تولید می‌کند. دستگاه‌های آندوسکوپی در کشور موجود بوده‌اند و سابقه بالای ۷۸ سال دارند، ولی تکنولوژی جدیدی که ما استفاده می‌کنیم حدود ۱۰ تا ۱۵ سال قدمت دارد. بزرگترین مشکل مراکز درمانی، آسیب‌پذیری بالا و قیمت گران این دستگاه‌هاست. تعمیر و نگهداری هزینه‌بر و زمان‌بر است و خدمات پس از فروش مناسبی هم در کشور وجود ندارد. با بومی‌سازی این دستگاه، توانستیم خدمات پس از فروش خوبی فراهم کنیم که نگرانی مراکز درمانی را برطرف کرده است. 

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره فناوری هندپیس‌های انسدادی که در دستگاه استفاده شده است، بیان کرد: این دستگاهی شبیه قیچی و یک‌بار مصرف بوده که چند کار را به طور همزمان انجام می‌دهد. این دستگاه می‌تواند همانند پنس بافت را بگیرد و جا‌به‌جا کند، در عین حال جایگزین دستگاه الکتروکوتر است که با انرژی برق بافت را می‌سوزاند تا رگ‌ها بسته شوند و خونریزی متوقف شود. دو الکترود در فک این دستگاه با فرکانس مشخص باعث سوزاندن بافت می‌شوند و همزمان تیغ جراحی دارد که بافت سوخته را جدا می‌کند.

وی افزود: مثلاً در عمل جراحی لوزالمعده، این دستگاه می‌تواند زمان عمل را از سه ساعت به یک ساعت کاهش دهد. فقط کافی است جراح بافت را بگیرد و اهرم کوچکی را بکشد تا کار تمام شود. در عمل‌های سخت‌تر مثل تیروئید، که معمولاً سه ساعت طول می‌کشد، این دستگاه زمان عمل را به شدت کاهش می‌دهد. کاهش زمان جراحی باعث می‌شود بیمار کمتر بیهوش شود و عوارض بیهوشی به حداقل برسد. این وسیله در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در کشور قیمت دارد که نسبت به نمونه‌های آمریکایی بسیار مقرون به صرفه است. نمونه چینی نیز موجود است ولی کیفیت آن قابل مقایسه با آمریکایی نیست.

اسرار در پایان گفت: استفاده از این دستگاه هزینه‌ها را برای سیستم درمانی و بیماران کاهش داده و به جراحان این امکان را می‌دهد که با زمان کمتر، عمل با کیفیت‌تری انجام دهند. بازار داخلی ما هنوز ظرفیت زیادی برای توسعه دارد و تمرکز اصلی‌مان همین بازار است. 

برچسب ها: دانش بنیان ، فناوری جدید
