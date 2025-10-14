شهردار شیراز با تأکید بر ظرفیت‌های این کلان‌شهر به‌عنوان گنجینه سرمایه‌گذاری و تبدیل آن به قطب جذب سرمایه، اعلام کرد: شیراز با جذب بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سه سال گذشته، توانسته به الگویی نوین در توسعه شهری و اقتصادی کشور بدل شود.  

باشگاه خبرنگاران جوان - اکسپو ۲۰۲۵ شیراز که به‌عنوان ویترینی از توانمندی‌های سرمایه‌گذاری و توسعه شهری این کلان‌شهر شناخته می‌شود، میزبان شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز بود.

محمدحسن اسدی در این بازدید اظهار کرد: شیراز با الگوی جهانی خود در حوزه‌های گردشگری، فرهنگی، تاریخی و پزشکی، آماده میزبانی از همه سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهاست.  

او با اشاره به عملکرد درخشان شهرداری در جذب سرمایه‌گذاری اعلام کرد: در سه سال گذشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرداری شیراز منعقد شده که این رقم، گواهی بر ظرفیت بالای این شهر برای جذب سرمایه است. اسدی با بیان اینکه امروز وابستگی شهرداری به عوارض مردمی به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته، تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد درآمدهای عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی و گردشگری شیراز از طریق سرمایه‌گذاری و درآمدهای پایدار تأمین می‌شود.  

کلیددار توسعه و پیشرفت شهری شیراز با دعوت از همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در پروژه‌های شهری گفت: ما فرش قرمز را برای سرمایه‌گذاران پهن کرده‌ایم و از آنان دعوت می‌کنیم تا با مراجعه به سایت شهرداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت‌وساز، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، گردشگری و خدمات شهری مطلع شوند.  

او همچنین با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ ابراز امیدواری کرد که این رویداد بین‌المللی فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های استان فارس و شیراز به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.

این گزارش حاکی است، نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۵ شیراز با حضور کشورهای همسایه و برادر، فرصتی استثنایی برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار شیراز فراهم کرده است.  

