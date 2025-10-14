اولین جشنواره حافظ خوانی در بین مدارس شهرستان سراب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌اولین جشنواره حافظ خوانی با هدف ترویج خوانش آثار خواجه محمد حافظ شیرازی و تعامل فرهنگی و هنری بین دبیران ادبیات و دانش آموزان به همت مدیریت آموزش و پرورش در سالن اجتماعات مهر بازنشستگان سراب برگزار شد.

در این مسابقه ۵۵ معلم و ۳۰ دانش آموزان از مدارس مقطع متوسطه اول و دوم با هم رقابت کردند. 

بر اساس رای هیئت داوران از بین دبیران لعیا فرهمند و از دانش آموزان مائده بیگ زاده و مهدی رزاقی رتبه اول را کسب کردند.

اجرای موسیقی سنتی و خوشنویسی اشعار خواجه حافظ شیرازی توسط هنرمندان از دیگر برنامه‌های این جشنواره بود.

برچسب ها: برگزاری جشنواره ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
نشست مجازی روز بزرگداشت حافظ برگزار می‌شود
آیین بزرگداشت سعدی شیرازی در بنیاد پژوهشی شهریار تبریز برگزار شد
برگزاری آیین بزرگداشت حافظ در تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم و مسئولین باید وحدت داشته باشند
۳۸.۸ درصد جمعیت فعال آذربایجان‌شرقی شاغل هستند
آخرین اخبار
مردم و مسئولین باید وحدت داشته باشند
۳۸.۸ درصد جمعیت فعال آذربایجان‌شرقی شاغل هستند
وزش باد شدید در سراب
موفقیت شهرستان اسکو در واکسیناسیون دام‌ها
امضای تفاهم‌نامه ترویج فرهنگ نماز در مدارس آذربایجان شرقی