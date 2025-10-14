باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم علی‌پور، معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد شهدا، از برگزاری «اجلاسیه بین‌المللی شهیدان راه قدس» در روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در تالار حافظ شیراز خبر داد.

او با تأکید بر نقش بی‌بدیل زن در اسلام و انقلاب، شهیده معصومه کرباسی را نمونه‌ای از زنان نخبه گمنامی دانست که باید به نسل جوان معرفی شود. کرباسی (متولد ۱۳۵۹، فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز) که در جبهه مقاومت فعال بود، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

علی‌پور همچنین از تولید دو کتاب با عناوین «پیوند اشک و لبخند» و «آرزو شدی» درباره زندگی وی خبر داد.

او به اقدامات شهری در بزرگداشت این شهدا اشاره کرد؛ از جمله نام‌گذاری «پل شهیدان راه قدس» در ورودی سپیدان و برگزاری جشنواره‌های هنری.

سید مرتضی آل‌علی، رئیس کنگره ملی شهدای فارس، سلسله برنامه‌های بزرگداشت شهیده کرباسی و همسرش را اعلام کرد و گفت: این برنامه‌ها شامل شب شعر در حرم شاهچراغ، مراسم غبارروبی، برنامه اصلی در تالار حافظ و نشست علمی در دانشگاه شیراز در روز‌های ۲۴ تا ۲۷ مهر است.