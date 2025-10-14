باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری، با نام «سواپ» (SWAP)، بزرگ‌ترین طرح توسعه زیرساخت ارتباطی کشور است. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز اعلام کرده که این پروژه شامل رایگان شدن اتصال فیبر نوری به داخل ساختمان‌ها خواهد بود. هدف اصلی سواپ، بهبود کیفیت و افزایش سرعت اینترنت در کشور از طریق رفع محدودیت‌های شبکه موبایل و کابل مسی است. این گام مهم در راستای ارتقای چشمگیر تجربه اینترنت برای کاربران ایرانی برداشته می‌شود.

محمد جعفرپور- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران-اعلام کرد که هزینه ۲ میلیون تومانی اتصال فیبر نوری به ساختمان‌ها با اجرای پروژه سواپ، حذف شده و این خدمت از این پس رایگان خواهد بود. این تصمیم در نشست خبری کنفرانس ملی مخابرات مطرح شد.

ضرورت مهاجرت به شبکه فیبر نوری

جعفرپور با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها حدود ۸۰۰ هزار اتصال فیبر نوری در کشور وجود دارد، تاکید کرد که با توجه به ۲۷ میلیون مشترک مخابرات، نیاز به ۲۰ میلیون اتصال فیبر نوری داریم. او افزود که ۸۰ درصد ترافیک کشور بر بستر موبایل است که با محدودیت‌هایی در کیفیت، به‌ویژه برای محتوای ویدیویی، مواجه است و راهکار اصلی مهاجرت به فیبر نوری است که سرعت ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه را فراهم می‌کند.

رویکرد جدید در توسعه فیبر نوری

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد که رویکرد قبلی که مخابرات فیبر را تا کوچه می‌برد و سپس بازاریابی و ارایه سرویس زمان‌بر بود، تغییر کرده است. اکنون هدف این است که بر اساس نیازمندی و چگالی جمعیتی، همه مشترکان به فیبر نوری متصل شوند و عدالت اجتماعی در این زمینه رعایت خواهد شد.

منبع: شرکت مخابرات ایران