توسعه لجستیک و استانداردسازی برای جهش صادرات ایران به بازارهای اوراسیا

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵»، میز تخصصی نحوه تجارت و صادرات به بازار‌های آسیای میانه، قفقاز و روسیه امروز سه‌شنبه، ۲۲ مهر با حضور مدیران ارشد وزارت صمت و جمعی از فعالان اقتصادی استان فارس برگزار شد.

در این نشست، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و توسعه روابط تجاری به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و پایانه‌های صادراتی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو بود.

مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست بر ضرورت استانداردسازی و ارتقای دانش بازاریابی برای موفقیت صادرات تأکید کرد.

اکبر گداری با اشاره به نقش نمایشگاه‌های بین‌المللی در توسعه تجارت خارجی تصریح کرد: در رویداد‌هایی مانند ایران اکسپو و شیراز اکسپو، تمرکز بر کیفی‌سازی دعوت تجار خارجی و ارتقای سطح همکاری‌هاست تا تعاملات اقتصادی در مسیر پایدار و اثربخش قرار گیرد.

او با تأکید بر اینکه ورود موفق به بازار اوراسیا مستلزم رعایت استاندارد‌ها و شناخت دقیق بازار هدف است، گفت: نیازسنجی بازار، تأمین کالای باکیفیت، بسته‌بندی مناسب، استانداردسازی بین‌المللی و ارتقای دانش بازاریابی از ضرورت‌های اصلی موفقیت در این بازار‌ها به شمار می‌رود.

در پایان این نشست، فعالان اقتصادی استان فارس نیز دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود در زمینه صادرات، مسائل گمرکی، حمل‌ونقل و نیاز‌های بازار‌های هدف را مطرح کردند که مورد بررسی و پاسخ مدیران حاضر قرار گرفت.

منبع: سازمان صمت فارس