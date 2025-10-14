باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تلویزیون سوریه و یک منبع آگاه روز سه‌شنبه اعلام کردند که ابومحمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه علی‌رغم به تعویق افتادن اجلاس اعراب که قرار بود در آن شرکت کند، روز چهارشنبه به مسکو سفر خواهد کرد.

یک منبع رسمی سوری گفت که جولانی قرار است در مورد ادامه استقرار پایگاه دریایی روسیه در طرطوس و پایگاه هوایی آن در حمیمیم مذاکره کند.

این منبع افزود که او همچنین رسماً درخواست تحویل بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه و متحد روسیه را برای محاکمه به دلیل اقدامات ادعایی علیه سوری‌ها خواهد کرد.

جولانی که زمانی رئیس شاخه سوری القاعده بود، در ماه دسامبر شورشیان را به دمشق هدایت کرد و دولت جدیدی را تأسیس کرد.

از آن زمان مسکو تلاش کرده است تا روابط خود را با مقامات جدید سوریه حفظ کند، از جمله ارائه حمایت دیپلماتیک به دمشق در مورد حملات اسرائیل به خاک سوریه.

در ماه ژوئیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه موقت سوریه در مسکو دیدار کردند. سفر وی اولین سفر پس از سقوط اسد بود.

منبع: رویترز