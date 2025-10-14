باشگاه خبرنگاران جوان - شیراز اکسپو ۲۰۲۵، به‌عنوان یکی از رویدادهای بزرگ اقتصادی، با گردهم آوردن شرکت‌ها و برندهای مطرح، فرصتی استثنایی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و فرهنگی استان فارس است که این توانمندی‌ها را به منطقه و جهان معرفی می‌کند.

این رویداد، با فراهم آوردن بستری مناسب برای مذاکرات تجاری، انعقاد قراردادهای همکاری و گسترش شبکه‌های بین‌المللی، نقش کلیدی در توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند.

شیراز اکسپو ۲۰۲۵ در واقع پنجره‌ای به سوی فرصت‌های نوین اقتصادی و تعاملات پایدار بین‌المللی است که با عزم راسخ استانداری فارس و به ویژه معاونت هماهنگی امور اقتصادی، به دنبال گشایش هایی در این عرصه است تا این استان را به جایگاه اصلی خود در تعاملات بین المللی برساند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در حاشیه بازدید از نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» در شیراز گفت: رویداد اقتصادی سرمایه‌گذاری شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی مغتنم برای جذب سرمایه، توسعه صادرات، انتقال فناوری و معرفی ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه استان فارس است.

مسعود گودرزی افزود: در این نمایشگاه در یک فقره تنها ۳۰ طرح تیپ سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت رونمایی شده است؛ طرح‌هایی که بر اساس ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان فارس تدوین شده و دارای طرح‌های توجیهی آماده ارائه به متقاضیان و سرمایه‌گذاران است.

او افزود: حضور پرشور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در نخستین دوره اکسپو شیراز و حمایت مسئولان، نشانه عزم مشترک برای ساخت و توسعه انسانی پایدار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تأکید کرد: شیراز اکسپو ۲۰۲۵ ثابت کرد که فارس با تکیه بر «دیپلماسی اقتصادی استانی» و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌هایش، نه تنها آماده جهش است که این جهش را آغاز کرده است.

او افزود: این نمایشگاه سندی زنده بر این ادعاست که فارس در مسیر توسعه، تنها نیست و جهان را به همراهی فراخوانده است و در این راستا از همه ظرفیت های خویش بهره خواهد برد.

فارس سرزمین فرصت‌هاست

معاون استاندار فارس، چهار منطقه ویژه اقتصادی استان‌(شیراز، لامرد، جهرم و کازرون) را بسترهایی با معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران معرفی کرد و گفت: فارس سرزمین فرصت‌هاست و اکسپو ۲۰۲۵ این فرصت‌ها را به دنیا نشان می‌دهد.

او با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران از کشورهای همسایه، این رویداد را فرصتی مغتنم برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و گسترش تعاملات منطقه‌ای دانست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با قدردانی از تلاش‌های دلسوزانه مدیران، فعالان اقتصادی و فرهنگی استان اظهار کرد: اگر امروز شاهد تحقق چنین رویدادهایی هستیم، نتیجه اهتمام و هم‌افزایی نهادهای گوناگون است که با همراهی و درایت استاندار فارس و همکاری صمیمانه دستگاه‌های اجرایی، این مسیر را هموار کرده‌اند.

او بیان کرد: در سال جاری علاوه بر برگزاری اکسپو، استان فارس شاهد شکل‌گیری رویدادهای مهمی در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای بوده که با حضور فعال بخش خصوصی و حمایت مسئولان ملی و استانی برگزار شده است. از جمله این رویدادها، اجلاس منطقه‌ای اوایل خردادماه امسال بود که با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه برگزار شد.

به گفته گودرزی، پیوستگی ژئوپلیتیکی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، یکی از راهبردهای اصلی استانداری فارس در راستای دیپلماسی اقتصادی و رشد متوازن است. این هم‌افزایی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه فارس در اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفا کند.

او در پایان تأکید کرد: نمایشگاه اکسپو شیراز حاصل تلاش جمعی در مدت‌زمانی کوتاه است و حضور سرمایه‌گذاران در این رویداد، نویدبخش دوره‌ای تازه از همکاری‌های مشترک، توسعه متوازن، صلح، آرامش و پیشرفت در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد بود.