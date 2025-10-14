معاون ساخت شرکت ساخت گفت: تملک اراضی پروژه خط راه‌آهن رشت - آستارا که در تعهد جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مقرر شده این فرآیند تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، بامداد دوشنبه (۲۱ مهر) به منظور شرکت در نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان، عازم باکو شد.

در جریان این سفر، وزیر راه و شهرسازی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر) به همراه «الکسی اورچوک» معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه و «شاهین مصطفی‌یف» معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، از پایانه مرزی جدید و بزرگراه ترانزیتی آستارا - آستارا بازدید کرد.

پایانه مرزی جدید آستارا که با هدف تسهیل تبادلات تجاری و ترانزیت کالا میان ایران و جمهوری آذربایجان در دست احداث است، تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی واین پایانه با مساحت حدود ۹ هزار مترمربع، شامل ساختمان مرکزی، بخش‌های خدماتی، ایستگاه آتش‌نشانی و گیت‌های کنترل تردد است.

با بهره‌برداری از این پایانه، ظرفیت تردد ناوگان تجاری میان دو کشور تا ۲۷۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.

پیشرفت ۷۶ درصدی بارانداز بندر آستارا

عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، در حاشیه بازدید از بندر آستارا و پروژه راه‌آهن رشت - آستارا، از پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصدی بارانداز بندر آستارا خبر داد.

وی اظهار کرد: برنامه جدی وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و راه‌آهن جمهوری آذربایجان، تکمیل هرچه سریع‌تر این بارانداز است.

خطیبی با اشاره به دیگر محور‌های مذاکرات امروز، گفت: یکی از موضوعات مهم مورد بررسی، پروژه راه‌آهن رشت - آستارا بود. وزارت راه و شهرسازی در این پروژه دو محور را دنبال می‌کند که شامل تملک اراضی در مسیر ریلی و مذاکرات با طرف روسی است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت افزود: در بخش تملک اراضی که در تعهد جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مقرر شده این فرآیند تا پایان سال جاری به اتمام برسد. تاکنون برای تکمیل راه‌آهن رشت - آستارا، حدود ۸۳ کیلومتر از مسیر تملک شده است.

وی ادامه داد: از مسیر تملک‌شده تاکنون حدود ۳۴ کیلومتر تحویل طرف روسی شده و آمادگی لازم برای تحویل باقیمانده مسیر نیز وجود دارد و مذاکرات را با روسیه دنبال می‌کنیم.

خطیبی در پایان خاطرنشان کرد: طرف روسی هم‌اکنون مشغول انجام مطالعات تکمیلی، نقشه‌برداری و احیای مسیر پروژه را برعهده دارند.

منبع: مهر

برچسب ها: خط راه آهن ، رشت آستارا ، وزیر راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
ریل‌گذاری کریدور شرق به غرب کلید خورد
احداث و بهره‌ برداری از ۱۷۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در کشور
گام بلند ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه برای توسعه ترانزیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش باران و رعد وبرق مهمان نواحی شمال کشور تا ابتدای هفته آینده
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
تامین امنیت غذایی بدون مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
آخرین اخبار
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
تامین امنیت غذایی بدون مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
بارش باران و رعد وبرق مهمان نواحی شمال کشور تا ابتدای هفته آینده
تملک اراضی خط راه‌آهن رشت - آستارا تا پایان سال به اتمام می‌رسد
زمستان با انضباط انرژی؛ الزام ادارات به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز
اختیار اصلاح قیمت بنزین به دولت واگذار شد+ فیلم
صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۱۰درصد به ۲‌درصد کاهش یافت
دوسوم ظرفیت آردسازی کشور خالی است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه
اجرای توزیع کالابرگ با شکل جدید به زودی در کشور
ارز آوری ۳۵۰ میلیون دلاری صادرات فرش
بربام مدارس شهرستان‌های استان تهران، نیروگاه خورشیدی احداث می‌شود
گام بلند ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه برای توسعه ترانزیت
قیمت کالا‌های اساسی در طرح کالا برگ ثابت می‌ماند
ایرلاین‌ها حق قیمت‌گذاری مستقل برای بلیت را ندارند
نرخ برق عرضه‌شده در بورس انرژی بر ساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
۱۷ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
۱۶ هزار ساختمان ناایمن در کشور وجود دارد/ ارائه دستورالعمل ساخت‌وساز در مناطق فرونشست
کاهش بیش از ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۰۲ هکتار زمین در کنار سد‌ها برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی شناسایی شد
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۱۵ فروند تا سال آینده/ بازگشت سه فروند هواپیما به چرخه پروازی تا پایان سال
مصوبه اجرایی آمایش سرزمین در صنعت پتروشیمی ابلاغ شد
مدنی زاده: روابط ایران و تاجیکستان با سازوکارهای ویژه قابل گسترش است
اراضی کشاورزی نباید به بهانه تامین‌مسکن از بین رود