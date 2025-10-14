باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اجرای طرح ملی افزایش تولید در دامداریهای روستایی و عشایری در این استان، گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد محلی، پایداری معیشت خانوارهای دامدار و ارتقای بهرهوری تولید است.
هدف اصلی این طرح، بهبود عملکرد دامها از طریق اصلاح نژاد، بهینهسازی تغذیه، کنترل بیماریها و توسعه زیرساختهای نگهداری دام است. همچنین با اعطای تسهیلات حمایتی، آموزشهای تخصصی و بهرهگیری از دانش بومی عشایر، زمینه افزایش بهرهوری و کاهش تلفات دامی فراهم میشود.
طرحهای ملی افزایش تولید در دامداریهای روستایی و جهش تولید در دیمزارهای لرستان
جلسه هماهنگی طرح ملی افزایش تولید در دامداریهای روستایی و عشایری و طرح جهش تولید در دیمزارهای استان، با حضو صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عاصمی مدیرعامل شرکت توسعهگری پردیس کشور، طائف مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، نامداری معاون بهبود تولیدات دامی، همایون مدیر امور دام و سایر اعضای ستاد اجرایی برگزار شد.
در این نشست، برنامههای ابلاغی، دستورالعملها و وظایف کلیه عوامل اجرایی طرحها در سطح استان تشریح و پیشنهادهای نمایندگان استانی برای طرح در سطح ملی مطرح گردید.
بر اساس تفاهمنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، شش استان کشور به عنوان پایلوت اجرای طرح ملی افزایش تولید در دامداریهای روستایی و عشایری انتخاب شدهاند. استان لرستان نیز در قالب این طرح، با پوشش ۱۹۴ روستا و مشارکت ۱۰ هزار بهرهبردار، بیش از ۴۰۰ هزار رأس دام روستایی و عشایری را تحت پوشش قرار خواهد داد.
در شرایطی که تغییرات اقلیمی و نوسانات بازار، معیشت روستاییان را تهدید میکند، چنین طرحهایی میتواند تکیهگاه مطمئنی برای حفظ تولید و جلوگیری از مهاجرتهای روستایی باشد. اجرای موفق این برنامه در لرستان، نهتنها به رشد اقتصادی استان کمک میکند، بلکه به تحقق اهداف کلان امنیت غذایی کشور نیز یاری میرساند.
اکنون انتظار میرود با تداوم حمایت دستگاههای اجرایی، مشارکت فعال دامداران و نظارت دقیق بر روند اجرای طرح، لرستان به الگوی موفقی در توسعه دامداری پایدار در کشور تبدیل شود.