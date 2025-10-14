مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: تازانیا تیم با کیفیتی بود و محک خوبی در این بازی خوردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - شجاع خلیل زاده، مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان بعد از برتری برابر تانزانیا اظهار کرد: هوا خیلی گرم و شرجی و بازی سختی بود. حریف تیم با کیفیتی بود. محک خوبی خوردیم. توانستیم با یک بازی خوب، نتیجه خیلی خوبی بگیریم. بازی خوبی مقابل حریف انجام دادیم و با روحیه خوبی به فیفادی بعدی می‌رویم.

او درباره فیفادی بعدی تیم ملی که با حضور مصر، کیپ ورد و ازبکستان خواهد بود، تصریح کرد: فیفادی بعدی خیلی بیشتر به ما کمک می‌کند. تیم‌های راه یافته به جام جهانی صعود کرده‌اند و خیلی بازی‌های سنگینی است و امیدوارم آنجا بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. امروز بازیکنان جوان ما با حضور خوب به تیم ملی کمک کردند و تیم ملی را به آینده امیدوار کردند. به آنها تبریک می‌گویم. 

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه ، شجاع خلیل زاده
