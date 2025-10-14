آرزوی نوجوان ماسالی توسط پلیس این شهرستان برآورده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "مرتضی ترازی " گفت: در پی مراجعه شهروند ماسالی و اعلام اینکه فرزندش آرزوی پوشیدلباس پلیس و سوار شدن بر خودروی پلیس عکس گرفتن با ماموران انتظامی و در کنار آنها بودن را دارد، پلیس این شهرستان با دعوت از نوجوان ۱۰ ساله او را به آرزوی خود رساند.

وی حضور همیاران پلیس در اجرای هر چه بهتر قوانین و کاهش تخلفات رانندگی در بین خانواده‌ها را بسیار مؤثر دانست و افزود: تاثیرگذاری کودکان بر عملکرد والدین در حیطه انضباط اجتماعی و فرهنگ‌سازی بین خانواده‌ها در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیر بسزایی دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال در ادامه تصریح کرد: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با آموزش مسائلی همچون وظایف همیار پلیس، نحوه استفاده صحیح و ایمن دانش‌آموزان از سرویس مدارس، نحوه تذکر مودبانه به رانندگان متخلف، چگونگی استفاده و تماس با شماره تلفن ۱۱۰ را به آنها آموزش می‌دهند.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: خانواده برای برآورده شدن آروزی فرزندشان ضمن ابراز خوشحالی و رضایتمندی از پلیس شهرستان ماسال تشکر کردند.

