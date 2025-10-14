آرزوی نوجوان ماسالی توسط پلیس این شهرستان برآورده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "مرتضی ترازی " گفت: در پی مراجعه شهروند ماسالی و اعلام اینکه فرزندش آرزوی پوشیدلباس پلیس و سوار شدن بر خودروی پلیس  عکس گرفتن با ماموران انتظامی و در کنار آنها بودن را دارد، پلیس این شهرستان با دعوت از نوجوان ۱۰ ساله او را به آرزوی خود رساند.
وی حضور همیاران پلیس در اجرای هر چه بهتر قوانین و کاهش تخلفات رانندگی در بین خانواده‌ها را بسیار مؤثر دانست و افزود: تاثیرگذاری کودکان بر عملکرد والدین در حیطه انضباط اجتماعی و فرهنگ‌سازی بین خانواده‌ها در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیر بسزایی دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان ماسال در ادامه تصریح کرد: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با آموزش مسائلی همچون وظایف همیار پلیس، نحوه استفاده صحیح و ایمن دانش‌آموزان از سرویس مدارس، نحوه تذکر مودبانه به رانندگان متخلف، چگونگی استفاده و تماس با شماره تلفن ۱۱۰ را به آنها آموزش می‌دهند.
این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: خانواده برای برآورده شدن آروزی فرزندشان ضمن ابراز خوشحالی و رضایتمندی از پلیس شهرستان ماسال تشکر کردند.
 

برچسب ها: پلیس ، ماسال
خبرهای مرتبط
گیلان؛
كشف 750 اصله چوب قاچاق توسط پليس ماسال
ریزش پل در ماسال
گیلان؛
نام نویسی 47 نفر در انتخابات شوراهای ماسال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری یازدهمین جشنواره رسانه ای ابوذر در گیلان
بازدید مشترک مقامات ایرانی، روسی و آذربایجانی از پروژه‌های ایران در آستارا
شهدای سلامت وارثان فرهنگ ایثار و خدمت
گیلان، محور همکاری‌های سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان
آخرین اخبار
شهدای سلامت وارثان فرهنگ ایثار و خدمت
برگزاری یازدهمین جشنواره رسانه ای ابوذر در گیلان
گیلان، محور همکاری‌های سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان
بازدید مشترک مقامات ایرانی، روسی و آذربایجانی از پروژه‌های ایران در آستارا
همکاری‌های حمل‌ونقل ایران و روسیه وارد مرحله اجرایی می شود