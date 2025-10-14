باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شکست طرح مشترک سرویس جاسوسی آلمان و رژیم صهیونی + فیلم

طرح مشترک سرویس جاسوسی آلمان و رژیم صهیونی شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروهک تروریستی عامل ناامنی در جنوب شرق کشور که تحت حمایت سرویس‌های جاسوسی آلمان و رژیم صهیونی بود، با عملیات حافظان امنیت در وزارت اطلاعات، متلاشی شد.

