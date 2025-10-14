اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از بررسی کارشناسی گزارش و بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت با محوریت عدالت آموزشی و تقویت مدارس عادی دولتی، مصوب کردند این بسته جهت نهایی‌سازی و اجرا به شورای‌عالی آموزش و پرورش ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز -سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴- به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، «گزارش و بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» با محوریت عدالت آموزشی و تقویت مدارس عادی دولتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای شورا پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی، تصویب کردند که این بسته سیاستی جهت نهایی‌سازی و اجرا به شورای‌عالی آموزش و پرورش ارسال شود.

همچنین، راهبرد‌ها و اقدامات ملی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی مصرف دخانیات در کشور نهایی و به تصویب اعضای شورا رسید.

در بخش دیگری از جلسه، با هدف گرامی‌داشت نماد ملی کشور، پیشنهاد تعیین روز پرچم جمهوری اسلامی ایران، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان یک روز ملی در تقویم رسمی کشور مطرح و به تصویب نهایی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید.

همچنین در این جلسه، ترکیب هیئت امنای بنیاد ملی پویانمایی تکمیل و اعضای جدید آن با رأی نهایی اعضای شورا تعیین شدند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
خبرهای مرتبط
جایگزینی آیین‌نامه نام‌گذاری روز‌ها و مناسبت‌ها پس از ۱۶ سال
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنگوی وزارت‌خارجه پاسخ داد؛ چرا ایران در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نکرد
عراقچی خطاب به ترامپ: ما به حسن نیت پاسخ می‌دهیم، اما در برابر ظلم مقاومت می‌کنیم
مخالفت مجلس با تقاضای دوفوریت تعلیق پیوستن به CFT
وزارت امور خارجه اظهارات ضد ایرانی ترامپ را محکوم کرد
از معیارهای شرافت هر جامعه، میزان توجه آن به معلولان و صداهای ناشنیده است
عارف: دولت و نهاد‌های عمومی یک هدف مشترک دارند/ باید دست ما در برابر دشمن پُر باشد
پزشکیان: اجرای عدالت نیازمند همکاری، همدلی، باور و اعتقاد است
انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع بانوان ادوار مجلس
سفر وزیر امور خارجه به اوگاندا جهت شرکت در اجلاس وزرای عدم تعهد
رئیس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان: صلح در قفقاز یک اولویت راهبردی برای ایران است
آخرین اخبار
ارسال بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت به شورای‌عالی آموزش و پرورش جهت نهایی‌سازی و اجرا
تأیید «حذف چهار صفر پول ملی» در مجمع تشخیص مصلحت
عارف: دولت چهاردهم از فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران حمایت می‌کند
توسعه ظرفیت انسانی صنعت هسته‌ای با اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان
رضایتمندی مردم شاخص اصلی تصمیم‌گیری در دولت وفاق ملی است
پزشکیان: اجرای عدالت نیازمند همکاری، همدلی، باور و اعتقاد است
حضور فعال و هدفمند در فضای مجازی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان الزامی است
ارتش دانشجوی افسری می‌پذیرد
انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع بانوان ادوار مجلس
از معیارهای شرافت هر جامعه، میزان توجه آن به معلولان و صداهای ناشنیده است
عراقچی خطاب به ترامپ: ما به حسن نیت پاسخ می‌دهیم، اما در برابر ظلم مقاومت می‌کنیم
بسیاری از آئین‌های جمهوری آذربایجان ریشه در فرهنگ ایرانی دارند/ کریدور زنگزور یک فتنه ژئوپلیتیک است
سخنگوی وزارت‌خارجه پاسخ داد؛ چرا ایران در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نکرد
مخالفت مجلس با تقاضای دوفوریت تعلیق پیوستن به CFT
عارف: دولت و نهاد‌های عمومی یک هدف مشترک دارند/ باید دست ما در برابر دشمن پُر باشد
سفر وزیر امور خارجه به اوگاندا جهت شرکت در اجلاس وزرای عدم تعهد
رئیس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان: صلح در قفقاز یک اولویت راهبردی برای ایران است
وزارت امور خارجه اظهارات ضد ایرانی ترامپ را محکوم کرد
واریزی کالابرگ از آبان اجرایی می‌شود
موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه
قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه در الحاقیه‌های طرح اصلاح قانون مهریه وجود دارد/ با حبس‌زدایی مخالف نیستیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۲ مهر
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
لاریجانی: استقبال از اسرا نشان داد کدام طرف پیروز است
عراقچی به اوگاندا سفر می‌کند
نشست مشترک فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس با عراقچی
مسائل اقتصادی و معیشتی محور جلسه سران قوا