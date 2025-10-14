فعالان طرفدار فلسطین پیش از مسابقه فوتبال مقابل اسرائیل در شهر اودینه در شمال شرقی ایتالیا تجمع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ده‌ها نفر در شهر اودینه در شمال شرقی ایتالیا، جایی که ایتالیا امروز در مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل اسرائیل بازی خواهد کرد، تجمع کردند تا تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کنند.

مدافعان حقوق بشر همچنان از یوفا و فیفا خواستند که اسرائیل را به دلیل نسل‌کشی در غزه، علیرغم آتش‌بس، محروم کنند.

اسرائیل در دو سال گذشته حداقل ۴۲۱ فوتبالیست را در غزه به شهادت رسانده و زیرساخت‌های ورزشی را در این منطقه نابود کرده است.

تیم اسرائیل روز شنبه نیز هنگام رویارویی با نروژ در اسلو با اعتراضاتی رو‌به‌رو شد.

