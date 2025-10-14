رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رئیس پارلمان بورکینافاسو نوشت: مجالس دو کشور می‌توانند نقشی برجسته در گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایفا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تقویت دیپلماسی پارلمانی مجلس شورای اسلامی، «پیمان فلسفی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سفر به بورکینافاسو با «عثمان بوگوما» رئیس پارلمان این کشور دیدار و پیام کتبی «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی را تحویل مقام میزبان داد. 

در بخشی از این پیام آمده است: مجالس دو کشور، به عنوان نمایندگان اراده ملت‌ها، می‌توانند با تبادل تجربیات در حوزه قانون‌گذاری، حمایت از ابتکارات مشترک و تقویت هماهنگی در عرصه‌های بین‌المللی، نقشی برجسته در گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایفا کرده و امیدوارم در سایه این همکاری‌ها، روابط دو کشور بیش از پیش در مسیر اعتماد و پیشرفت حرکت نماید. 

در این ملاقات که با حضور «مجتبی فقیهی» سفیر ایران در بورکینافاسو انجام شد، فلسفی ضمن بیان اراده مقامات عالی جمهوری اسلامی بر گسترش همه‌جانبه روابط با این کشور آفریقایی، از موضع‌گیری‌های ارزشمند و آزادیخواهانه بورکینافاسو در حمایت از ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تشکر کرد.

 وی همچنین بر حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی ایران از دولت بورکینافاسو در مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

رئیس مجلس بورکینافاسو نیز با تشکر از پیام همتای ایرانی خود، انجام چند دیدار دوستانه طی دو سال گذشته با قالیباف را نشانه روابط نزدیک پارلمان‌های دو کشور دانست. 

وی نیز ضمن ابراز رضایت از سطح عالی روابط دوجانبه ایران و بورکینافاسو، آمادگی کشورش را برای استقبال از سرمایه و فناوری‌های ایران در زمینه‌های کشاورزی، بهداشت و درمان و صنایع اعلام کرد.

فلسفی همچنین به دعوت دولت بورکینافاسو برای شرکت در نخستین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در این کشور به واگادوگو سفر کرده بود.

