خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان

مدیرعامل پالایشگاه بنزین پتروپیمان دانا از صادرات ۳۷۰ هزار تن محصول به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: در صورت حمایت دولت، این پالایشگاه می‌تواند فارس را از واردات بنزین بی‌نیاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احمد شمسی‌پور در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شیراز از صادرات ۳۷۰ هزار تن محصول به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار در سال گذشته خبر داد و گفت: این محصولات به کشور‌های امارات متحده عربی، سنگاپور و عمان صادر شده‌اند.

او با اشاره به نفتا به‌عنوان محصول اصلی پالایشگاه، اظهار داشت: خوراک اولیه این پالایشگاه که از پالایشگاه گازی پارسیان تأمین می‌شود، فاقد گوگرد بوده و از مرغوب‌ترین مواد اولیه در منطقه محسوب می‌شود. به همین دلیل، نفتای تولیدی این مجموعه در زمره بهترین‌های خاورمیانه قرار دارد.

شمسی‌پور تأکید کرد: در صورت حمایت دولت، پالایشگاه پتروپیمان دانا آمادگی دارد تا پیش از پایان سال جاری، نفتای تولیدی خود را به بنزین با استاندارد‌های جهانی تبدیل کرده و استان فارس را از واردات بنزین بی‌نیاز کند.

او با اشاره به اشتغال‌زایی این مجموعه گفت: هم‌اکنون بیش از ۳۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و بیش از هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم از نیرو‌های بومی استان فارس در این پالایشگاه مشغول به کار هستند.

شمسی‌پور با بیان اینکه پالایشگاه به دلیل کمبود خوراک با ۵۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند، خواستار افزایش تخصیص میعانات گازی شد و افزود: در صورت تأمین خوراک بیشتر، ظرفیت تولید و صادرات دو برابر خواهد شد و اشتغال‌زایی بیشتری نیز رقم خواهد خورد.

او همچنین به مشکلات صادرات از گمرکات استان‌های همجوار اشاره کرد و گفت: به دلیل نبود گمرک در شهرستان مهر، ناچار به استفاده از گمرک‌های بوشهر و هرمزگان هستیم. وی از استاندار فارس و مسئولان مربوطه خواست تا برای راه‌اندازی گمرک مهر اقدام کنند تا جایگاه صادرات استان ارتقا یابد.

شمسی‌پور با اشاره به ناترازی‌های برق در تابستان گذشته، از اخذ مجوز ساخت دو نیروگاه برق خورشیدی و سیکل ترکیبی توسط شرکت پتروپیمان دانا خبر داد و گفت: این نیروگاه‌ها سال آینده وارد مدار تولید خواهند شد.

او در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان مهر در حوزه نفت و گاز، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت کرد تا در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند.

پالایشگاه بنزین پتروپیمان دانا، با ظرفیت پالایش روزانه ۲۰ هزار بشکه میعانات گازی، بزرگ‌ترین پالایشگاه این نوع در کشور است و در شهرستان مهر استان فارس واقع شده است.

هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شیراز روز یکشنبه با حضور معاون وزیر نفت، استاندار فارس و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد و تا چهارشنبه ۲۳ مهر ادامه دارد.

برچسب ها: خودکفایی ، بنزین ، استان فارس ، صادرات
خبرهای مرتبط
توسعه لجستیک و استانداردسازی برای جهش صادرات ایران به بازارهای اوراسیا
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ پنجره‌ای به سوی توسعه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای فارس
استقبال هیئت‌های خارجی از شیراز اکسپو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زخمی شدن خرس قهوه‌ای در برخورد با کمباین در سرچهان/ اعزام تیم تخصصی برای درمان حیوان
مرگ ۵ تن از کارکنان علوم پزشکی در تصادف جاده فسا
قتل در پی صدای بلند ضبط خودرو
دست‌های پنهان در کارگاهی آلوده؛ کشف بیش از ۶ تن اسنک و پُفک در شیراز
پایان زندگی خرس قهوه‌ای زخمی در سرچهان
حافظیه میزبان گردشگران با چهره ای نو؛ مرمت آرامگاه با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال
ثروت سبز کازرون؛ از برداشت مکانیزه تا تامین سفره دامداری ها + فیلم و تصاویر
توسعه لجستیک و استانداردسازی برای جهش صادرات ایران به بازارهای اوراسیا
پایان هزینه‌های هنگفت انتقال سوخت/ توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران-فارس
کنگره ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری در شیراز
آخرین اخبار
بازار وکیل؛ جایی که رنگ، بو و تاریخ در هم می آمیزند + تصاویر
نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان‌های فارس در اکسپو شیراز؛ از رندبافی کازرون تا منبت آباده
خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان
کنگره ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری در شیراز
توسعه لجستیک و استانداردسازی برای جهش صادرات ایران به بازارهای اوراسیا
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ پنجره‌ای به سوی توسعه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای فارس
اجلاسیه شهیدان راه قدس در شیراز برگزار می‌شود / تجلیل از نقش محوری زنان در مسیر مقاومت
شیراز گنجینه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری پایدار
پایان هزینه‌های هنگفت انتقال سوخت/ توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران-فارس
هر سرمایه‌گذاری در فارس، حمایت قضایی کامل دارد/اعلام توافق‌های اولیه با کشورهای حوزه خلیج فارس
خیرین سلامت فارس ۶۸۰ میلیارد تومان کمک کردند
راه حل مجلس حرکت به سمت انرژی خورشیدی است
ثروت سبز کازرون؛ از برداشت مکانیزه تا تامین سفره دامداری ها + فیلم و تصاویر
دست‌های پنهان در کارگاهی آلوده؛ کشف بیش از ۶ تن اسنک و پُفک در شیراز
قتل در پی صدای بلند ضبط خودرو
پایان زندگی خرس قهوه‌ای زخمی در سرچهان
حافظیه میزبان گردشگران با چهره ای نو؛ مرمت آرامگاه با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال
مرگ ۵ تن از کارکنان علوم پزشکی در تصادف جاده فسا
زخمی شدن خرس قهوه‌ای در برخورد با کمباین در سرچهان/ اعزام تیم تخصصی برای درمان حیوان
بررسی چالش‌های صنف دندانپزشکی فارس؛ از بازرسی‌های غیرمعمول تا احضار‌های ناگهانی
بوستان خانواده کازرون؛ هم آوایی معماری ایرانی و هیاهوی زندگی
استقبال هیئت‌های خارجی از شیراز اکسپو
در فارس تنش آبی بوده، اما بحران آب نداریم
مسجد وکیل؛ نگین معماری اسلامی در قلب شیراز + تصاویر