خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احمد شمسی‌پور در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شیراز از صادرات ۳۷۰ هزار تن محصول به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار در سال گذشته خبر داد و گفت: این محصولات به کشور‌های امارات متحده عربی، سنگاپور و عمان صادر شده‌اند.

او با اشاره به نفتا به‌عنوان محصول اصلی پالایشگاه، اظهار داشت: خوراک اولیه این پالایشگاه که از پالایشگاه گازی پارسیان تأمین می‌شود، فاقد گوگرد بوده و از مرغوب‌ترین مواد اولیه در منطقه محسوب می‌شود. به همین دلیل، نفتای تولیدی این مجموعه در زمره بهترین‌های خاورمیانه قرار دارد.

شمسی‌پور تأکید کرد: در صورت حمایت دولت، پالایشگاه پتروپیمان دانا آمادگی دارد تا پیش از پایان سال جاری، نفتای تولیدی خود را به بنزین با استاندارد‌های جهانی تبدیل کرده و استان فارس را از واردات بنزین بی‌نیاز کند.

او با اشاره به اشتغال‌زایی این مجموعه گفت: هم‌اکنون بیش از ۳۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و بیش از هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم از نیرو‌های بومی استان فارس در این پالایشگاه مشغول به کار هستند.

شمسی‌پور با بیان اینکه پالایشگاه به دلیل کمبود خوراک با ۵۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند، خواستار افزایش تخصیص میعانات گازی شد و افزود: در صورت تأمین خوراک بیشتر، ظرفیت تولید و صادرات دو برابر خواهد شد و اشتغال‌زایی بیشتری نیز رقم خواهد خورد.

او همچنین به مشکلات صادرات از گمرکات استان‌های همجوار اشاره کرد و گفت: به دلیل نبود گمرک در شهرستان مهر، ناچار به استفاده از گمرک‌های بوشهر و هرمزگان هستیم. وی از استاندار فارس و مسئولان مربوطه خواست تا برای راه‌اندازی گمرک مهر اقدام کنند تا جایگاه صادرات استان ارتقا یابد.

شمسی‌پور با اشاره به ناترازی‌های برق در تابستان گذشته، از اخذ مجوز ساخت دو نیروگاه برق خورشیدی و سیکل ترکیبی توسط شرکت پتروپیمان دانا خبر داد و گفت: این نیروگاه‌ها سال آینده وارد مدار تولید خواهند شد.

او در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان مهر در حوزه نفت و گاز، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت کرد تا در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند.

پالایشگاه بنزین پتروپیمان دانا، با ظرفیت پالایش روزانه ۲۰ هزار بشکه میعانات گازی، بزرگ‌ترین پالایشگاه این نوع در کشور است و در شهرستان مهر استان فارس واقع شده است.

هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شیراز روز یکشنبه با حضور معاون وزیر نفت، استاندار فارس و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد و تا چهارشنبه ۲۳ مهر ادامه دارد.