اجرای ۸۵ پروژه فعال آب و فاضلاب در کهگیلویه و بویراحمد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش _ رضا رضایی با اشاره به عملکرد واحد مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان اظهار داشت: این شرکت در نیمه نخست امسال توانسته با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیت نیروهای فنی و متخصص، گامهای موثری در بهبود وضعیت آبرسانی شهری و روستایی بردارد.
وی افزود: در این مدت ۱۱۹ کیلومتر از شبکه توزیع آب در مناطق مختلف استان اصلاح و توسعه یافته و ۲۴ کیلومتر خط انتقال جدید نیز برای پایداری جریان آبرسانی احداث شده است. این طرحها با هدف بهبود کیفیت خدمات، کاهش هدررفت آب و تأمین پایدار نیاز شهروندان اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد همچنین از ساخت و بهرهبرداری شش باب مخزن ذخیره با حجم کل ۱۴۰۰ مترمکعب خبر داد و گفت: عملیات اجرایی شش مخزن ذخیره جدید با ظرفیت مجموع ۱۷ هزار مترمکعب نیز آغاز شده که نقش مهمی در تقویت ذخایر و پایداری شبکههای آبرسانی خواهد داشت
رضایی با بیان اینکه مطالعات فنی و مراحل واگذاری دو مخزن دیگر در مناطق مهریان و مزدک انجام شده است، اضافه کرد: این دو مخزن به ترتیب با ظرفیتهای ۵ هزار و ۲ هزار مترمکعب طراحی شدهاند و عملیات اجرایی آنها در آینده نزدیک آغاز میشود.
وی ادامه داد: هماکنون ۸۵ پروژه فعال در سطح استان در حال اجراست که از این تعداد، ۲۱ پروژه در حوزه فاضلاب و ۶۴ پروژه در حوزه آبرسانی قرار دارند که این پروژهها در شهرها و روستاهای مختلف در حال پیشرفت هستند و بخش مهمی از آنها در راستای تحقق اهداف طرح جهاد آبرسانی تعریف شدهاند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساختهای حیاتی استان گفت: توسعه شبکههای آبرسانی، اصلاح خطوط انتقال، احداث مخازن جدید و اجرای طرحهای فاضلاب از مهمترین اقداماتی است که در قالب برنامه توسعه پایدار استان دنبال میشود.
به گفته وی، اجرای این پروژهها علاوه بر افزایش تابآوری منابع آبی، موجب ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود شاخصهای سلامت در استان خواهد شد.
رضایی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان با تمام توان در مسیر توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات آبرسانی و فاضلاب گام برمیدارد و امیدواریم با تداوم حمایتهای ملی و استانی، پروژههای نیمهتمام تا پایان سال به بهرهبرداری برسند.