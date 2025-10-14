باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برد تیمش مقابل تیم تانزانیا در بازی دوستانه اظهار کرد: از مسئولان داخلی و باشگاه شباب‌الاهلی امارات برای برگزاری این دیدار تشکر می‌کنم. خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم. تانزانیا تیم بسیار خوب و با برنامه‌ای بود. نتایج آنها را رصد کردیم و دیدیم بیش از ۲ گل در هیچ دیداری دریافت نکرده بودند. آنها سنگال را برده بودند و مقابل مراکش نتایج نزدیکی گرفتند. تانزانیا تقریبا با تیم کاملش بازی کرد. تیم ما با توجه به شرایط آب‌وهوایی متفاوت از روسیه و همچنین برخی فشار‌ها، برد ارزشمندی کسب کرد. اشتباهاتی داشتیم، باید بازی را ببینیم و کم‌کم برای ترکیب نهایی تیم ملی آماده شویم.

او افزود: اگر مصدومان ما برسند، از فیفادی بعدی به دنبال تست کردن بازیکنی نیستیم و به ترکیب ۲۴ نفره خود می‌رسیم. تانزانیا دارای ساختار دفاعی قوی است. در ابتدای بازی اشتباهاتی داشتیم که پیام نیازمند آنها را دفع کرد. فوتبالیست ایرانی وقتی ۲ گل جلو می‌افتد، نگرش و انگیزه خود را از دست می‌دهد و این چیز خوبی نیست. نیمه دوم هم طبیعی بود با وجود ۶ تغییر، نظم تیمی به هم بریزد. از بازیکنان تشکر می‌کنم چرا که تحت فشار‌های مضاعفی بودند.

او درباره دیدار‌های تدارکاتی و درس‌های این بازی‌ها گفت: همان‌طور که حشمت مهاجرانی هم اشاره کرد، در بازی‌های تدارکاتی نتیجه چندان مهم نیست. در چنین مسابقاتی باید به دنبال یافتن ترکیب ایده‌آل تیم، شناسایی اشتباهات و برطرف کردن آنها باشید و در عین حال نقاط قوت تیم را نیز تقویت کنید. متأسفانه در ایران نگاه متفاوتی نسبت به بازی‌های تدارکاتی وجود دارد. کره‌جنوبی را ببینید ۴ تا ۵ گل می‌خورد بدون اینکه هیچ‌گونه فشاری روی بازیکنانش باشد و همین آرامش سبب می‌شود در بازی‌های رسمی عملکرد بهتری داشته باشد، اما در ایران چنین شرایطی فراهم نیست. ما در این بازی‌ها، از جمله دیدار با روسیه، با چند مشکل مواجه بودیم که شاید کمتر تیمی چنین شرایطی را تجربه کند. نخست اینکه حدود ۴۰ درصد از ترکیب اصلی ما در اختیارمان نبود. برخی بازیکنان به دلیل مصدومیت حضور نداشتند که بازگشت آنها می‌تواند کمک بزرگی به تیم باشد. شرایط سفر و آب‌وهوا نیز دشوار بود. شما تصور کنید زمانی‌که برای انتخاب حریف تدارکاتی اختیار دارید، می‌توانید با دقت تصمیم بگیرید، اما ما با توجه به شرایط موجود ناچار شدیم به روسیه سفر کنیم. پروازی ۵ ساعته در پیش داشتیم و تازه یک ساعت و نیم هم در هوا معطل ماندیم تا اجازه پرواز بدهند. طبیعی است که این وضعیت از نظر روحی و روانی روی بازیکنان تأثیر منفی می‌گذارد.

او افزود: با وجود این مشکلات، بازی با روسیه درس‌های بسیار بزرگی برای ما داشت. این دیدار به ما کمک کرد تا نقاط ضعف خود به‌ویژه در ساختار دفاعی و اشتباهات فردی را شناسایی کنیم و در مقابل، بتوانیم نقاط قوت تیم را تقویت کنیم. فکر می‌کنم با بازگشت سایر نفرات مصدوم، بسیاری از مشکلات تیم برطرف خواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که آیا توقعی که از بازیکنان برای زندگی حرفه‌ای‌تر داشتید برآورده شده است یا خیر، گفت: آن‌گونه که انتظار داشتیم این هدف و آمادگی بازیکنان به‌طور کامل محقق نشد. یکی از دلایلش هم این بود که متأسفانه تعداد مصدومان‌مان زیاد بود. البته از یک جهت خوشحالیم که بیشتر این مصدومیت‌ها در تیم ملی رخ نداد، چرا که در آن صورت فشار و ترکش‌های بسیار سنگین‌تری متوجه تیم ملی می‌شد. هنوز از شرایط لیگ رضایت ندارم. به‌ویژه بازیکنان شاغل در لیگ امارات و لیگ داخلی، آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانستند کیفیتی در حد انتظار ما ارائه دهند. کیفیتی برای آمادگی کامل برای جام جهانی رخ نداده است. در مرحله مقدماتی صعودمان به جام جهانی، کیفیت فنی تیم بهتر بود و این هم دلیل مشخصی داشت چرا که در آن مقطع بازیکنان بزرگی در اختیار داشتیم. بازیکنانی مانند سردار آزمون، قایدی و طارمی در آن زمان به تیم کمک زیادی کردند. همچنین حضور بازیکنانی مثل کنعانی‌زادگان، مجیدی و حسینی نیز بسیار مؤثر بود و این نفرات می‌توانند همچنان به تیم ملی کمک کنند. امیدوارم از فیفادی آینده به‌تدریج بازیکنان اصلی‌مان به ترکیب تیم اضافه شوند تا بتوانیم ترکیب تقریبا اصلی خود را پیدا کرده و شرایط تیمی‌مان به وضعیت مطلوب‌تری برسد.

سرمربی تیم ملی در مورد افول برخی باریکنان تیم ملی گفت: ما بازیکنی مثل سیدجلال حسینی را داشتیم که از سال ۲۰۰۷ مقابل ازبکستان و حدود ۱۲ سال در سطح ملی و لیگ حرفه‌ای بازی کرد. وقتی بازیکنی در چنین سطحی فعالیت می‌کند و قراردادی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار دارد، باید نگرش حرفه‌ای هم داشته باشد. در گذشته شاید پول چندانی در لیگ نبود، اما الان که پول وجود دارد، متأسفانه نگرش حرفه‌ای در برخی بازیکنان دیده نمی‌شود. من فکر می‌کردم در سالی که منتهی به جام جهانی است، شرایط تیم ملی نسبت به مرحله مقدماتی بهتر شود، اما ۲ عامل به ما لطمه زد. مصدومیت‌های متعدد بازیکنان و دوم، همان افت فنی برخی از نفرات. البته نمی‌خواهم از کسی نام ببرم، اما این افول در عملکرد تیم تأثیرگذار بوده و متأسفانه برخی از مهره‌های جایگزین نیز نتوانستند آن‌طور که انتظار داشتیم عمل کنند. البته چند نفر از بازیکنان جوان مانند امیرحسین حسین‌زاده وارد دایره بازیکنان مدنظر ما شده‌اند، اما در مقابل، از اردو‌های بعدی برخی بازیکنان دیگر در کنار ما نیستند. با این حال امیدواریم شرایط لیگ به‌گونه‌ای پیش برود که بتوانیم از ظرفیت کامل بازیکنان استفاده کنیم. من البته لازم می‌دانم از همکاران خود در باشگاه‌ها دفاع کنم، چون شرایط آنها هم ساده نیست. کیفیت پایین زمین‌های مسابقه تأثیر مستقیمی بر مصدومیت بازیکنان دارد. حدود نود درصد مصدومیت‌ها ناشی از همین مسئله است. هرچند خوشبختانه حالا بیشتر سفر‌های تیم‌ها به‌صورت چارتر انجام می‌شود، اما رفت‌وآمد‌های مکرر نیز فشار زیادی وارد می‌کند. امیدوارم کیفیت زمین‌ها در این فصل بهتر شود تا به لیگ و در نهایت به تیم ملی کمک کند.

او افزود: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و حتی تیم ملی در حال حاضر شرایط میزبانی مناسبی ندارند. باید بپذیریم که استادیوم آزادی خانه اصلی استقلال و پرسپولیس است و وقتی این دو تیم در خانه خود بازی نمی‌کنند، قطعا تأثیر آن محسوس است. من این موضوع را الان کاملا درک می‌کنم، چون خودمان هم حدود یک سال است که در شرایطی مشابه قرار داریم و نمی‌توانیم میزبان واقعی باشیم. برای بازی‌های تدارکاتی هم ناچار شدیم به کشور‌های مختلفی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و امارات سفر کنیم که طبیعتا برای هر مربی کار دشواری است. متأسفانه برخی دوستان بدون مطالعه کافی یا اطلاع از شرایط واقعی، انتقاداتی مطرح می‌کنند که واقعا جای تعجب دارد. تیم ملی ایران در ماه‌های اخیر هیچ‌گاه میزبان نبوده و مدام روی هوا بوده و این برای هر تیمی بسیار سخت است. امیدوارم در ادامه، وضعیت زمین‌ها و امکانات بهبود پیدا کند تا لیگ بتواند کمک بیشتری به تیم ملی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید از احمد دنیامالی تشکر کنم که واقعا با تلاش فراوان در حال پیگیری بازسازی استادیوم آزادی هستند. وقتی این ورزشگاه آماده شود و استقلال و پرسپولیس بتوانند در خانه خود بازی کنند، این موضوع بدون شک به من به عنوان مربی تیم ملی هم کمک بزرگی خواهد کرد.