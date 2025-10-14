مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان می‌گوید که خیلی از بازیکنان ما اعم از خودم اشتباه دارند، اما از اردو‌های بعدی بهتر خواهیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرحسین حسین زاده  مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری پس از دیدار دوستانه  تانزانیا اظهار کرد: خدا را شاکرم توانستیم این بازی را ببریم. به نظرم تانزانیا تیم بسیار خوبی بود. در هجوم خیلی خوب اضافه می‌شدند و همدیگر را پیدا می‌کردند. خیلی از موقعیت های بازی ما را اذیت کردند.

او  ادامه داد: بازی خوبی بود و اول از همه از کادرفنی تیم ملی بابت اعتمادی که به من داشتند، تشکر می‌کنم. هم سر صحنه پنالتی و هم دومین بازی است که در ترکیب اصلی قرار دارم. از آنها ممنونم و امیدوارم بتوانم لایق این اعتماد باشم. روز به روز بهتر شوم. 

مهاجم تیم ملی افزود: دوم اینکه تیم ملی ما هنوز جا دارد که خیلی بهتر از این بازی کند. خیلی از بازیکنان ما اعم از خودم اشتباه دارند. خیلی تغییر داشتیم و هر بازی با ترکیب مختلف به زمین می‌رویم. مصدومان ما نیستند و تیم‌مان جمع شود، به نظرم پتانسیل ما خیلی بالاتر از این حر‌ف‌ها است. در اردوهای بعد بازی‌های خیلی بهتری از تیم ملی خواهید دید. 

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه
