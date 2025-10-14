رئیس جمهور آمریکا در پستی حمله مجدد این کشور به یک کشتی ونزوئلایی را تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکههای اجتماعی گفت: حمله آمریکا به یک کشتی در سواحل ونزوئلا در روز سهشنبه منجر به کشته شدن شش مظنون به قاچاق مواد مخدر شد.
ترامپ در پستی در Truth Social مدعی شد: «اطلاعات تایید کرد که این کشتی مواد مخدر قاچاق میکرده و با شبکههای غیرقانونی مواد مخدر-تروریستی مرتبط بوده است.»
ترامپ تأکید کرد که این حمله در آبهای بینالمللی انجام شده و هیچ نیروی آمریکایی آسیبی ندیده است. این حمله به دستور پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا انجام شده است.
منبع: رویترز