باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - شهرستان‌های استان فارس در نمایشگاه اکسپو شیراز به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع دستی و جذب سرمایه گذاری می‌پردازند.

نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کازرون در اکسپو شیراز

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کازرون، از افتتاح غرفه فرمانداری ویژه و میراث فرهنگی این شهرستان در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۵ شیراز خبر داد.

محمدجواد جوکاری رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون اظهار کرد: این شهرستان به صورت فعال در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۵ شیراز حضور یافته است.

او افزود: غرفه فرمانداری ویژه و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کازرون از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شیراز دایر و آماده استقبال از بازدیدکنندگان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون با اشاره به اهداف این حضور، گفت: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان، از جمله روستای ملی رندبافی تنگ چوگان و شهر ملی حصیربافی، مهم‌ترین مأموریت غرفه ماست.

جوکاری تأکید کرد که این غرفه با مشارکت شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی، صنعتی، گردشگری و کشاورزی شهرستان، بستری مناسب برای معرفی محصولات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

او ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه موجب ارتقای جایگاه فرهنگی و اقتصادی شهرستان کازرون در سطح ملی و بین‌المللی شود و زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را به همراه داشته باشد.

همکاری خانه صنایع‌دستی ایران در غرفه میراث‌فرهنگی فارس در نمایشگاه اکسپو

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان فارس، از همکاری خانه صنایع‌دستی ایران در غرفه میراث‌فرهنگی استان فارس در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۵ خبر داد.

مجید سلیمی سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان فارس اظهار کرد: خانه صنایع دستی ایران به عنوان یکی از پیشگامان تجاری‌سازی صنایع دستی، با حضور فعال در این رویداد جهانی، توانسته ظرفیت‌های بی‌نظیر صنایع دستی استان فارس را به جهانیان معرفی کند.

او گفت: این شرکت با عرضه محصولات متنوعی از جمله خاتم‌کاری و هنر چرمی، همراه با بسته‌بندی‌های اختصاصی و شناسنامه‌دار، به تقویت برند صنایع دستی استان کمک شایانی کرده است.

او تأکید کرد: خانه صنایع دستی ایران علاوه بر فعالیت‌های داخلی، زمینه‌های همکاری و صادرات را با تجار خارجی در اکسپو ۲۰۲۵ گسترش داده است.

سرپرست معاونت صنایع دستی استان فارس تصریح کرد: حضور در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵، فرصتی طلایی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ارتقای بازار‌های صادراتی صنایع دستی استان است.

حضور هنرمندان آباده در اکسپوی شیراز

رئیس اداره میراث‌فرهنگی آباده از حضور فعال این شهرستان در نمایشگاه اکسپو شیراز خبر داد.

محمدعلی جباری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آباده با اشاره به حضور فعال این شهرستان در نمایشگاه اکسپو شیراز، اظهار کرد: آباده به‌عنوان شهر جهانی منبت، با مشارکت دبیرخانه شهر جهانی و همراهی ۳ تن از هنرمندان برجسته در رشته‌های منبت، گیوه و قالی در این رویداد فرهنگی حضور یافته است.

او با بیان اینکه این نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شیراز و در سالن ملاصدرا برگزار می‌شود، افزود: هنر شاخص غرفه آباده، منبت است که ریشه‌ای عمیق در هویت فرهنگی این منطقه دارد در کنار آن تلاش شده از ظرفیت هنر‌های اصیل دیگر همچون گیوه‌دوزی و قالی‌بافی نیز برای معرفی بهتر تنوع فرهنگی شهرستان بهره گرفته شود.

ئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آباده هدف از این حضور را معرفی ظرفیت‌های هنری و توانمندی‌های هنرمندان آباده دانست و تصریح کرد: در غرفه آباده، علاوه بر معرفی آثار فاخر، امکان عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی نیز فراهم شده تا فرصتی برای حمایت از هنرمندان ایجاد شود.

او تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و فراهم کردن بستر حضور در رویداد‌های ملی و بین‌المللی، از اولویت‌های اصلی اداره میراث فرهنگی آباده است.

حضور خفر در نمایشگاه اکسپو شیراز با محوریت هنر‌های اصیل و ظرفیت‌های گردشگری

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر از حضور فعال این شهرستان در نمایشگاه اکسپو شیراز خبر داد.

علی‌اصغر طاهری باب اناری رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر با اشاره به حضور فعال این شهرستان در نمایشگاه اکسپو شیراز، اظهار کرد: این نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شیراز و سالن ملاصدرا برگزار می‌شود و خفر با همکاری فرمانداری، میراث‌فرهنگی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف به معرفی توانمندی‌های خود پرداخته است.

او با بیان اینکه خفر شهرستانی چهارفصل است، افزود: حضور ما در این رویداد فرهنگی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، بوم‌گردی، صنایع‌دستی و محصولات متنوع کشاورزی شهرستان است.

طاهری باب اناری همچنین هنر‌های شاخص شهرستان را احجام چوبی، گلیم‌بافی و سبدبافی عنوان کرد و گفت: این هنر‌ها ریشه‌ای عمیق در هویت فرهنگی خفر دارند و علاوه بر آن، منبت، سفالگری، گیوه‌دوزی و قالی‌بافی نیز در غرفه به نمایش گذاشته شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر هدف از حضور در این نمایشگاه را معرفی توانمندی‌های هنرمندان و ایجاد فرصت‌های فروش محصولات صنایع‌دستی بیان کرد و افزود: عرضه محصولات به هنرمندان کمک می‌کند تا حمایت بیشتری از آنها انجام شود.

او تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و فراهم‌سازی زمینه حضور در رویداد‌های ملی و بین‌المللی از اولویت‌های اصلی اداره میراث فرهنگی خفر است.