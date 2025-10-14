باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال پس از برتری برابر تیم ملی تانزانیا درباره مصدومیتش اظهار کرد: مصدوم نیستم و ۲ روز استراحت کردم.
او در مورد اینکه تیم ملی در ۲ دیدار برابر روسیه و تانزانیا به چیزی که میخواست، رسید یا نه، تصریح کرد: وقتی یکسری بازیکنان جدید کنار هم بازی کنند، کار سخت میشود. در مجموع شرایط خوب بود، اما میتوانستیم امروز با تمرکز بیشتر گلهای زیادی بزنیم. همین که به روند پیروزی برگشتیم، خوب است.
مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان راجع به روند آمادهسازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی خاطرنشان کرد: خیلی وقت است به جام جهانی صعود کردهایم و بازیهای اخیر آزمون و خطا بود. خیلی از بازیکنان به دلیل مصدومیت در اردوها حضور نداشتند و اسکواد تیم ناقص بود. اینکه برخیها بد بازی کردن را مدنظر قرار میدهند، باید بدانند زمان کم است و بازیکنان جدید بخواهند کنار هم بازی کنند، نیاز به زمان دارند. در بازیهای رسمی برابر کره شمالی نیز بازیکنان به دلیل صعود زودهنگام تمرکز اصلی را نداشتند. بارها گفتیم در تیم ملی بازی دوستانه نداریم و همه بازیها رسمی است و باید شخصیت تیم ملی را بالا ببریم.
طارمی در پاسخ به این سؤال که دوست دارد تیم ملی با چه تیمی در جام جهانی همگروه شود، گفت: برزیل!