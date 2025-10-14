مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان می‌گوید که دوست دارد با برزیل در جام جهانی همگروه شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال  پس از برتری برابر تیم ملی  تانزانیا درباره مصدومیتش اظهار کرد: مصدوم نیستم و ۲  روز استراحت کردم.  

او در مورد اینکه تیم ملی در ۲ دیدار برابر روسیه و تانزانیا به چیزی که می‌خواست، رسید یا نه، تصریح کرد: وقتی یکسری بازیکنان جدید کنار هم بازی کنند، کار سخت می‌شود. در مجموع شرایط خوب بود، اما  می‌توانستیم امروز با تمرکز بیشتر گل‌های زیادی بزنیم. همین که به روند پیروزی برگشتیم، خوب است.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان راجع به روند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی خاطرنشان کرد: خیلی وقت است به جام جهانی صعود کرده‌ایم و بازی‌های اخیر آزمون و خطا بود. خیلی از بازیکنان به دلیل مصدومیت در اردو‌ها حضور نداشتند و اسکواد تیم ناقص بود. اینکه برخی‌ها بد بازی کردن را مدنظر قرار می‌دهند، باید بدانند زمان کم است و بازیکنان جدید بخواهند کنار هم بازی کنند، نیاز به زمان دارند. در بازی‌های رسمی برابر کره شمالی نیز بازیکنان به دلیل صعود زودهنگام تمرکز اصلی را نداشتند. بار‌ها گفتیم در تیم ملی بازی دوستانه نداریم و همه بازی‌ها رسمی است و باید شخصیت تیم ملی را بالا ببریم.  

طارمی در پاسخ به این سؤال که دوست دارد تیم ملی با چه تیمی در جام جهانی همگروه شود، گفت: برزیل!

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه
خبرهای مرتبط
بازی دوستانه؛
پیروزی ۲ گله شاگردان قلعه‌نویی مقابل تیم ۲ میلیون یورویی/ محک سختی برابر تانزانیا نبود!
بازیکن تانزانیا: برای ارتقای رتبه خود در فیفا به دنبال بازی با ایران هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی ۲ گله شاگردان قلعه‌نویی مقابل تیم ۲ میلیون یورویی/ محک سختی برابر تانزانیا نبود!
ایران با ۹ سال تاخیر قهرمان رقابت‌های کشتی ۲۰۱۵
لقب جالب چینی‌ها به پدیده ۱۵ ساله ایرانی
تصاویری از فرود تماشایی یک ورزشکار ایرانی از بلندترین آبشار آبی ایران
رکوردشکنی بانوی ایرانی با فتح قله چوآیو؛ حسامی فرد به باشگاه ۸۰۰۰ متری‌های جهان پیوست
دنیامالی: جذب مربیان زن کره شمالی برای تیم‌های ملی بانوان در دستور کار است
سه بازیکن به تمرین استقلال اضافه می‌شوند
بازیکن تانزانیا: برای ارتقای رتبه خود در فیفا به دنبال بازی با ایران هستیم
نگاهی به نشست خبری سرمربی تیم ملی پیش از دیدار با تانزانیا + فیلم
برنامه دیدار‌های هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال
آخرین اخبار
حسین زاده: خیلی از بازیکنان ما اشتباه دارند
برد ارزشمندی مقابل تانزانیا کسب کردیم/ لیست نهایی تیم ملی از فیفا دی بعدی مشخص می‌شود
محک خوبی برابر تانزانیا خوردیم/ بازی‌های سنگینی در فیفادی بعدی خواهیم داشت
پیروزی ۲ گله شاگردان قلعه‌نویی مقابل تیم ۲ میلیون یورویی/ محک سختی برابر تانزانیا نبود!
پایان مسابقات نجات غریق قهرمانی بانوان کشور با قهرمانی البرز
پیروزی نماینده ایران در مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند
بازگشت اوریه و مدافع ملی‌پوش به تمرینات پرسپولیس
اعلام داوران هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛ قضاوت حیدری و ناظمی برای سرخابی‌ها
لقب جالب چینی‌ها به پدیده ۱۵ ساله ایرانی
لواندوفسکی مصدوم شد
آیا شوماخر در حال بهبودیافتن است؟
بازیکن به کادر فنی معرفی کرده‌ایم/ ملاقاتم با حسین عبدی عجیب نیست
درخشش قهرمانی در مسابقات ماراتن کویر لوت
برنامه دیدار‌های هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال
کاپیتان بدون تیم کشورمان به زودی با تیمی از کره جنوبی به توافق می‌رسد
نگاهی به نشست خبری سرمربی تیم ملی پیش از دیدار با تانزانیا + فیلم
ایران با ۹ سال تاخیر قهرمان رقابت‌های کشتی ۲۰۱۵
مخالفت اسپانیا، پرتغال و مراکش با افزایش تیم‌های جام جهانی
رکوردشکنی بانوی ایرانی با فتح قله چوآیو؛ حسامی فرد به باشگاه ۸۰۰۰ متری‌های جهان پیوست
بازیکن تانزانیا: برای ارتقای رتبه خود در فیفا به دنبال بازی با ایران هستیم
تصاویری از فرود تماشایی یک ورزشکار ایرانی از بلندترین آبشار آبی ایران
محرومیت نابینایان از تنها سانس تمرینی خود در آستانه روز جهانی عصای سفید
دنیامالی: جذب مربیان زن کره شمالی برای تیم‌های ملی بانوان در دستور کار است
سفر دبیرکل فدراسیون همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی به ایران
رتبه نهایی تیم‌ملی پینگ پنگ؛ هفتم یا هشتم!
سه بازیکن به تمرین استقلال اضافه می‌شوند
آشورماتوف: در دیدار با اروگوئه تجربیات خوبی را کسب کردیم
موحدنیا: تلاش می‌کنیم بهترین تیم کاروان ایران در ریاض باشیم؛ حریفان قدری داریم
صعود احمدلو به دور بعد با شکست حریف ایرلندی
آخرین وضعیت وضعیت کاپیتان پرسپولیس