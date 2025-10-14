باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار خاویر مایلی، رئیس جمهور آرژانتین و هیئت همراهش در مورد آتش بس غزه و حماس مدعی شد: «آنها خلع سلاح خواهند شد و اگر خلع سلاح نشوند ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد و این اتفاق به سرعت و شاید خشونت‌آمیز رخ خواهد داد، اما آنها خلع سلاح خواهند شد.»

علاوه بر این، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که حماس تعداد اجساد اسرای کشته شده اسرائیلی را که در اختیار دارد «به اشتباه» اعلام کرده است و افزود که «به نظر می‌رسد» این گروه فلسطینی بقایای همه آنها را در اختیار ندارد. او در پایان گفت: «ما در مورد تعداد بسیار کمتری صحبت می‌کنیم، اما این موضوع بسیار سختی است. من می‌خواهم آنها را برگردانم.»

پوتین نمی‌خواهد جنگ پایان یابد

او در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که از عدم تمایل ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ علیه اوکراین "ناامید" شده است.

ترامپ گفت: "نمی‌دانم چرا او به این جنگ ادامه می‌دهد. این جنگ برای او خیلی بد بوده است. " او افزود که جنگ روسیه و اوکراین "از نظر مرگ و میر" بزرگترین اتفاقی است که از زمان جنگ جهانی دوم رخ داده است.

او تاکید کرد که انتظار دارد اقتصاد روسیه به دلیل این درگیری فروپاشی کند و افزود: من رابطه بسیار خوبی با ولادیمیر پوتین داشتم، اما او فقط نمی‌خواهد به این جنگ پایان دهد.

رئیس جمهور آمریکا تأیید کرد که در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار خواهد کرد تا در مورد تحویل موشک‌های تاماهاوک آمریکایی به کی یف صحبت کند.

باید مراقب چین باشیم

دونالد ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده باید "مراقب چین" باشد، در حالی که تأکید کرد که او "رابطه خوبی" با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین دارد.

ترامپ که از دفتر بیضی شکل کاخ سفید در کنار خاویر مایلی، رئیس جمهور آرژانتین صحبت می‌کرد، همچنین مدعی شد که ایالات متحده از چین موفق‌تر بوده است، در حالی که نگرانی‌های اخیر بازار بر سر روابط تجاری پیچیده بین دو کشور را کم‌اهمیت جلوه داد.

کشور‌های عضو بریکس تلاش کردند به دلار آمریکا حمله کنند

او همچنین کشور‌های عضو بریکس را به تلاش برای «حمله» به دلار و کاهش جایگاه آن به عنوان ارز پیشرو جهانی متهم کرد و هشدار داد که هرگونه تلاشی از این دست با تحریم‌ها و تعرفه‌ها مواجه خواهد شد.

ترامپ مدعی شد که در مقطعی، بسیاری از کشور‌ها می‌خواستند به بریکس بپیوندند اما به دلیل نگرانی از تحریم‌های ایالات متحده از این چشم‌انداز صرف نظر کردند. او همچنین خاطرنشان کرد که «دلار را دوست دارد» و هر کشوری که آن را بپذیرد یا ذخایر ارزی خود را در آن نگه دارد، با او رفتار ترجیحی خواهد شد.

در حال بررسی «مجازات تجاری» علیه اسپانیا هستیم

رئیس جمهور آمریکا گفت که در حال بررسی اعمال «مجازات تجاری» علیه اسپانیا به دلیل امتناع این کشور از افزایش هزینه‌های دفاعی خود به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP)، مانند سایر اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.

منبع: رویترز