باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق‌ ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امشب در گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی، ابرناکی و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از روز چهارشنبه تا شنبه در مناطقی از شرق اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز غربی، ابرناکی و بارش باران، گاهی رعد و برق رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می‌شود.

وی افزود: طی پنج روز آینده در شمال شرق و برخی مناطق شرق کشور، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی شده و چهارشنبه غرب دریای خزر و خلیج فارس مواج است.