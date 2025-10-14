بازار وکیل؛ جایی که رنگ، بو و تاریخ در هم می آمیزند + تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان - بازار وکیل، یکی از شاهکارهای معماری دوره زندیه و یکی از مهمترین میراثهای فرهنگی ایران است که در قلب بافت تاریخی شیراز جای گرفته است. این بازار که توسط کریمخان زند ساخته شد، در زمان خود نقش محوری در تبادلات تجاری منطقه فارس و مسیرهای ارتباطی جنوب کشور ایفا میکرد و هنوز هم با همان هیبت تاریخی خود، قلب تپنده تجارت سنتی شیراز باقی مانده است.
قدم زدن در دالانهای طاقدار بازار وکیل، سفری حسی است. رنگها در اینجا داستان میگویند؛ از رنگ آجرهای خشتی که زیر نور کم جان گذرگاهها میدرخشند تا رنگهای شاد و تند فرشهای دستباف و پارچههای سنتی که در حجرهها عرضه میشوند. هر حجره، خود موزهای کوچک است.
بوها بخش جداییناپذیر هویت این بازار هستند. در بخشهای مختلف بازار، رایحههای متفاوتی به مشام میرسد؛ بوی گرم و تند هل و زعفران در بازار زرگرها، عطر چرم و ادویهجات، و بوی شیرین شیرینیهای محلی که از تنورهای قدیمی بیرون میآید، یک پالت بویایی منحصر به فرد خلق کرده است.
تاریخ نیز در هر ستون و طاق بازاری تنفس میکند. این مکان شاهد عبور کاروانهای تجاری، ملاقاتهای تاریخی و روزمرگی نسلها بوده است. معماری هوشمندانه بازار، با سقفهای بلند و سیستم تهویه طبیعی (بادگیرها)، آسایشی را فراهم میآورد که با وجود گرمای جنوب، امکان تجارت پایدار را میسر میکرد.
عکس از سپیده صادقی