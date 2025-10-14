شاخه نظامی حماس اعلام کرد که تحویل اجساد اسرای اسرائیلی هم اکنون در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که تحویل اجساد اسرای اسرائیلی هم اکنون در حال انجام است.

همزمان خودروهای کاروان صلیب سرخ وارد ساختمانی متروک شدند و یگان سایه گردان‌های قسام، بر فرایند تحویل اجساد به طرف صلیب سرخ نظارت دارند.

پیش از این اعلام شده بود که کاروان صلیب سرخ جهانی که قرار است اجساد اسرای اسرائیلی را از مقاومت تحویل بگیرد،‌ به محل تحویل این اسرا در شمال غزه رسید و هم اکنون فرایند تحویل در حال انجام است.

گردان های قسام در دومین دور تحویل اجساد اسرای رژیم اسرائیل، چهار جسد دیگر را به صلیب سرخ تحویل داد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: آتش بس غزه ، اسرای اسرائیلی
