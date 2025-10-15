تیم ملی فوتبال قطر با پیروزی ۲ -یک مقابل امارات به جام‌جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی فوتبال قطر با کسب یک پیروزی حیاتی مقابل امارات متحده عربی، موفق شد جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و به عنوان بیست و چهارمین تیم، صعود خود را به این تورنمنت جهانی قطعی کند.  قطر در این دیدار توانست با نتیجه ۲ بر ۱ از سد امارات بگذرد. امارات می‌توانست تنها با یک مساوی به طور مستقیم راهی جام جهانی شود، اما نتوانست در دوحه از قهرمان آسیا امتیاز بگیرد و راهی پلی آف شد.  

 قطری‌ها با گل‌های بوعلام خوخی و پدرو میگل روی دو ضربه کاشته در نیمه دوم و هر دو با پاس‌های تماشایی اکرم عفیف، در مسابقه‌ای که با تنش بسیار و در دقیقه ۱۰۵ به پایان رسید، برای اولین بار به جام جهانی صعود کردند؛ اگرچه قبل‌تر به دلیل میزبانی در جام‌جهانی ۲۰۲۲ تجربه حضور در معتبرترین رقابت‌های ملی فوتبال جهان را داشته‌اند.  تک گل تیم ملی امارات را سلطان عادل ال امیری در دقیقه ۹۸ وارد دروازه قطر کرد.

با این نتیجه شاگردان کارلوس کی روش در تیم ملی عمان با قرار گرفتن در رتبه سوم این گروه سه تیمه حذف شدند.

