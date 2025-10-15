تیم ملی آفریقای جنوبی با پیروزی ۳ - ۰ مقابل رواندا صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را رسمی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی آفریقای جنوبی با هدایت هوگو بروس با پیروزی ۳ – ۰ مقابل رواندا در آخرین روز مرحله انتخابی آفریقا، جواز حضور در جام جهانی را به‌دست آورد؛ نتیجه‌ای که باعث شد آفریقای جنوبی در گروهی نفس‌گیر، از بنین و نیجریه پیشی بگیرد و جشن صعود را در ژوهانسبورگ برپا کند.

در روز پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی در گروه C، رقابت بسیار نزدیکی بین سه تیم آفریقای جنوبی، بنین و نیجریه وجود داشت. با توجه به پیروزی ۴-۰ نیجریه مقابل بنین در بازی همزمان، آفریقای جنوبی موفق شد به‌طور مستقیم راهی جام جهانی شود. این درحالی است که کسر ۳ امتیاز از آفریقای جنوبی، کار آنها برای راه‌یابی به آمریکا را دشوار کرده بود.

آفریقای جنوبی برای چهارمین بار در تاریخ به جام جهانی می‌رسد. این صعود، به انتظار ۱۶ ساله پایان داد؛ شانزده سال از آخرین حضور آفریقای جنوبی در جام جهانی ۲۰۱۰ که خود میزبانش بودند. آنها در جام جهانی ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ صعود کرده بودند و در جام جهانی ۲۰۱۰ هم به‌عنوان میزبان رقابت‌ها شرکت کردند؛ آفریقای جنوبی تاکنون موفق به صعود از مرحله‌ی گروهی جام جهانی نشده است.

پلی‌آف آفریقا قرار است در ماه نوامبر در مراکش برگزار شود؛ جایی که نیجریه، کامرون و چند مدعی دیگر باید برای آخرین شانس خود در راه جام جهانی بجنگند.

