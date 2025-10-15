سفر به استان فارس فرصتی منحصر‌به‌فرد برای تجربه زندگی در بافت و روستا، آشنایی با گویش‌ها، غذا‌های محلی و سنت‌های بومی است؛ آن هم با کمترین هزینه و در خانه‌هایی که زندگی در آنها جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سفر به استان فارس فرصتی منحصر‌به‌فرد برای تجربه زندگی در بافت و روستا، آشنایی با گویش‌ها، غذا‌های محلی و سنت‌های بومی است؛ آن هم با کمترین هزینه و در خانه‌هایی که زندگی در آنها جاری است. اقامتگاه‌های بوم‌گردی این استان، با فضایی ساده، اما سرشار از آرامش و اصالت، گردشگران را به دل طبیعت و فرهنگ محلی می‌برند.

در روزگاری که شلوغی و هیاهوی شهر‌ها بسیاری را خسته کرده، زندگی چند ساعته یا چند روزه در محیطی بکر و آرام روستایی، به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سفر تبدیل شده است. خانه‌های بوم‌گردی در دل روستا‌ها و بافت‌های این استان، با معماری سنتی و حال‌وهوای صمیمی، زمینه‌ای برای لمس سبک زندگی روستایی فراهم کرده‌اند.

اقامت در این خانه‌ها، تجربه‌ای متفاوت است؛ صبح با عطر نان تازه محلی را حس می‌کنید و در فضایی دور از دود و شلوغی شهر، زیبایی‌های زندگی را از نو کشف می‌کنید.

بوم‌گردی، به‌عنوان یکی از شاخه‌های نوین گردشگری، در سال‌های اخیر در ایران رواج یافته و به جای اقامت در هتل‌ها، گردشگران را به روستا‌های خوش‌منظره و آرام و حتی بافت‌های قدیمی در سطح شهر دعوت می‌کند تا لحظاتی از زندگی شهری فاصله بگیرند و آرامش بیابند.

فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

اجرای طرح‌های بوم‌گردی در فارس، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی روستاها، به توسعه گردشگری، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در این مناطق کمک کرده است. گردشگران با اقامت در این خانه‌ها، نه‌تنها هزینه‌های سنگین اسکان را پرداخت نمی‌کنند، بلکه طعم زندگی ساده و صمیمی روستایی را نیز می‌چشند.

فارس با طبیعتی بکر و روستا‌هایی بی‌نظیر، ظرفیت بالایی برای توسعه بوم‌گردی دارد. به گفته مسئولان میراث فرهنگی فارس در حال حاضر ۲۳۳ اقامتگاه بوم‌گردی در استان فارس فعال است که این استان از نظر تعداد و کیفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، جایگاه مناسبی در کشور دارد و این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه گردشگری بوم‌محور است.

فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

استان فارس با تنوع کم‌نظیر اقلیمی و فرهنگی، یکی از مقاصد جذاب گردشگری در کشور به شمار می‌رود. در حالی‌که سپیدان با پوشش سفید برف‌های زمستانی، گردشگران را از سراسر فارس و استان‌های جنوبی به خود فرا می‌خواند، همزمان شکوفه‌های نرگس در خفر و سپس در کازرون، نوید بهاری زودرس را در دل زمستان می‌دهند؛ تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد از تلاقی دو فصل در یک زمان.

این استان با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی متنوع که در هر فصل جلوه‌ای متفاوت دارند، و همچنین با ظرفیت‌های غنی در حوزه گردشگری فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای در نقشه گردشگری کشور دارد. افزون بر این، فارس با بیشترین تنوع و جمعیت عشایری، بستری بی‌نظیر برای آشنایی با سبک زندگی سنتی، آیین‌ها و آداب بومی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند گردشگری روستایی و عشایری را به یکی از محور‌های توسعه پایدار در منطقه تبدیل کند.

فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

