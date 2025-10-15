به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -آیین اختتامیه نهمین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات و رسانه خلیج فارس شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مهرماه با حضور فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، جمعی از مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصحاب رسانه و چهره‌های فرهنگی از استان‌های جنوبی کشور در بندرعباس برگزار شد.

جلالی ضمن خیرمقدم به میهمانانی از استان‌های کردستان، بوشهر، خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، از تلاش خستگی‌ناپذیر فعالان رسانه‌ای استان تقدیر کرد و گفت: اهالی رسانه با عشق، تعهد و دلسوزی در مسیر آگاهی‌بخشی به مردم حرکت می‌کنند و نقشی بی‌بدیل در ارتقای فرهنگ عمومی و اعتماد اجتماعی دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با ارائه گزارشی از روند جشنواره بیان کرد: در مجموع ۲۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد، ۱۶۰ اثر متعلق به رسانه‌های فعال هرمزگان بوده و پس از آن استان‌های خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان مشارکت داشتند.

وی گفت: بیشترین آثار در بخش سرمقاله و یادداشت با ۶۰ اثر دریافت شد، گزارش در رتبه دوم قرار گرفت، و بخش خبر با ۵ اثر، به‌عنوان نقطه ضعف جریان خبری منطقه شناسایی شد که نیازمند آموزش‌های تخصصی است.

جلالی با تقدیر از تلاش داوران جشنواره شامل علیرضا کتابدار، محمود سرکار و مریم سلیمی افزود: دقت نظر و تجربه آنان موجب رشد کیفی آثار رسانه‌ای شد و مسیر توسعه مطبوعات جنوب کشور را تقویت کرد.

او با اشاره به نشست کارگروه رسانه در صبح همان روز گفت: در این نشست، سامان‌دهی کامل توزیع آگهی‌های دولتی از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور به‌عنوان مطالبه اصلی اصحاب رسانه مطرح شد تا تخصیص و پرداخت‌ها منظم و شفاف باشد.

جلالی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد، دستگاه‌های اجرایی باید فاکتور رسانه را در سامانه ثبت و بین ۲۰ تا ۵۰ درصد مبلغ آگهی را ظرف یک ماه (با ارفاق تا شش ماه) پرداخت کنند؛ در غیر این صورت، آگهی بعدی برای آن دستگاه صادر نخواهد شد.

وی همچنین بر آموزش‌های مستمر و پژوهش‌های کاربردی برای اهالی رسانه تأکید کرد و گفت: در عصر شبکه‌های اجتماعی، دانایی کامل وجود ندارد؛ بنابراین باید یادگیری و پژوهش، بخشی ثابت از تقویم رسانه باشد تا کیفیت و اثرگذاری در خبررسانی افزایش یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در بحران‌های اخیر استان تأکید کرد: خبرنگاران هرمزگان با مدیریتی هوشمندانه، توانستند با تحلیل واقع‌بینانه و روشنگری مانع سوءاستفاده دشمن از فضای رسانه‌ای شوند و اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی را دوباره زنده کنند.

جلالی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره منطقه‌ای مطبوعات و رسانه خلیج فارس، جلوه‌ای از همدلی، دانش و مسئولیت اجتماعی اصحاب رسانه جنوب کشور است که با تلاش جمعی، صداقت و قلم آگاهی‌بخش را در پهنه خلیج فارس پاس می‌دارند.