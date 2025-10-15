تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی مقابل تانزانیا با دو گل پیروز شد که چند ساعت قبل از آن، ژاپن توانسته بود برزیل را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «تانزانیا تیم خوب و با برنامه‌ای بود. امروز برد ارزشمندی کسب کردیم.» این جملات امیر قلعه نویی بعد از برد مقابل تیم رده ۱۰۷ رنکینگ فیفا بود. شجاع خلیل زاده هم گفت: «تانزانیا حریف باکیفیتی بود و محک خوبی خوردیم. به بازیکنان جوان تیممان تبریک می‌گویم که امروز توانستند با یک بازی خیلی خوب، تیم را به آینده امیدوار کنند.»

همه این تعریف و تمجید‌های سرمربی و بازیکنان از خودشان به دلیل پیروزی مقابل تیم ناشناخته تانزانیا بود که ارزشش کل بازیکنانش در ترانسفر مارکت حتی به ۲ میلیون یورو هم نمی‌رسد و ارزشی کمتر از مهدی طارمی و حتی نصف تیم شمس آذر قزوین دارد.

با این حال درست چند ساعت قبل از بازی ایران و تانزانیا، ژاپن موفق شد مقابل ستاره‌های برزیل با هدایت کارلو آنچلوتی بزرگ کامبک بزند و ۳-۲ پیروز شود. سرمربی تیم ملی ژاپن بعد از این برد از عزم سامورایی‌ها برای فتح جام جهانی خبر داد. اینکه چقد این رویا به واقعیت نزدیک است مهم نیست، مهم طرز فکر آنهاست که چقد رویایی بلند پروازانه دارند. در این طرف، اما امیر قلعه نویی از هر دو جمله‌ای که در کنفرانس‌های مطبوعاتی اش می‌زند، یک جمله منت گذاشتن برای صعود به جام جهانی است.

قلعه نویی و شاگردانش بار‌ها گفته‌اند که تیم ملی سریع‌ترین صعود را به جام جهانی داشته آن هم در حالی که مسابقات مقدماتی جام جهانی در آسیا خیلی زودتر از اروپا و سایر قاره‌ها برگزار شد و اینکه ایران به جام جهانی صعود کرده و هنوز فرانسه، اسپانیا، پرتقال، هلند، ایتالیا و... نتوانستند جواز صعود را کسب کنند، به دلیل ضعیف‌تر بودن آنها از شاگردان قلعه نویی نیست بلکه به دلیل دیرتر برگزار شدن مسابقات در قاره اروپاست.

کاش در آستانه برگزاری جام جهانی، فدراسیون فوتبال، قلعه نویی و شاگردانش، منت گذاشتن برای صعود به جام جهانی را تمام کنند و مثل ژاپنی‌ها به دنبال حریفان قدرتمند برای آماده سازی در این راه باشند و رویا‌های بزرگ داشته باشند.