باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت داور بازی تیمهای ملی فوتبال ایران و تانزانیا در بازی دوستانه اظهار کرد: داور مسابقه در زمین راه میرفت و قدم میزد. جهانبخش در بازی قبلی با روسیه باید اخراج میشد که نشد و در این بازی هم داور مسابقه باید محمد محبی را اخراج میکرد که این اتفاق نیفتاد.در دقیقه ۴۲ بازی، محبی با کف استوک روی پای بازیکن تانزانیا فرود آمد و باید اخراج می شد، اما داور اماراتی چنین تصمیمی نگرفت.
او افزود: پنالتی هم به نادرست به نفع ایران گرفته شد و بازیکنان عادت میکنند. داوران در جام جهانی به این صورت نیستند و قوی هستند. من پیشنهاد میکنم که دست اندرکاران فوتبال از جمله مهدی تاج، محمد نبی و امیر قلعه نویی کلاس توجیهی داوری با مدرسان خودمان برای بازیکنان تیم ملی فوتبال بگذارند تا اصول داوری را به ملی پوشان بیاموزند.
رودنیل بیان کرد: بازیکن تانزانیا وقتی تکل زد به کسی برخورد نکرد و محبی به حریف خورد. تیم تانزانیا در حد و قواره تیم ملی ایران نبود. معتقدم که به شعور تیم ملی ایران توهین شده است. داور مسابقه انگار در خیابان هست و قدم میزد و استارتی در زمین مسابقه نمیزد. داور درجه سوم و چهارم امارات را برای این بازی گذاشته بودند تا سوت بزند.
کارشناس داوری بیان کرد: در مجموع داور اماراتی در حد و قواره این بازی نبود. من نمیدانم که چطور خطای هند میلاد محمدی گرفته شد و اگر هم توپ به دست این بازیکن خورده باشد خطای هند نبود. به نظرم گل سوم درست بود و داور مسابقه بیخود گل را مردود کرد. به نظرم شخصیت تیم ملی فوتبال ایران را با بازی با تانزانیا زیر سوال بردند.
رودنیل گفت: فوتبال تانزانیا در کجای جهان هست و چه رنکینگی دارد. اگر ما بخواهیم بازی دوستانه برگزار کنیم باید با تیمهای قوی فوتبال بازی کنیم تا بتوانیم بازیکنان خود را ارزیابی کرده و بدانیم کدام از بازیکنان به درد تیم ملی میخورند و تنه ملی پوشان به بازیکنان قدرتمند بخورد.