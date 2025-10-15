کارشناس داوری انتقاداتی در مورد قضاوت داور اماراتی در بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره قضاوت داور بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا در بازی دوستانه اظهار کرد: داور مسابقه در زمین راه می‌رفت و قدم می‌زد.  جهانبخش در بازی قبلی با روسیه باید اخراج می‌شد که نشد و در این بازی هم داور مسابقه  باید محمد محبی را  اخراج می‌کرد که این اتفاق نیفتاد.در دقیقه ۴۲ بازی، محبی  با کف استوک روی پای بازیکن تانزانیا فرود آمد و باید اخراج می شد، اما داور اماراتی چنین تصمیمی نگرفت.

او افزود: پنالتی هم به نادرست به نفع ایران گرفته شد و  بازیکنان عادت می‌کنند.  داوران  در جام جهانی به این صورت نیستند و قوی هستند. من پیشنهاد می‌کنم که  دست اندرکاران فوتبال از جمله مهدی تاج، محمد نبی و امیر قلعه نویی کلاس توجیهی داوری با مدرسان خودمان برای بازیکنان تیم ملی فوتبال بگذارند تا اصول داوری را به ملی پوشان بیاموزند.  

رودنیل بیان کرد: بازیکن تانزانیا وقتی تکل زد به کسی برخورد نکرد و محبی به حریف خورد. تیم تانزانیا در حد و قواره تیم ملی ایران نبود. معتقدم که به شعور تیم ملی ایران توهین شده است. داور مسابقه انگار در خیابان هست و قدم می‌زد و استارتی در زمین مسابقه نمی‌زد. داور درجه سوم و چهارم امارات را برای این بازی گذاشته بودند تا سوت بزند.

کارشناس داوری بیان کرد: در مجموع داور اماراتی در حد و قواره این بازی نبود. من نمی‌دانم که چطور خطای هند میلاد محمدی گرفته شد و اگر هم توپ به دست این بازیکن خورده باشد خطای هند نبود. به نظرم گل سوم درست بود و داور مسابقه بیخود گل را مردود کرد. به نظرم شخصیت تیم ملی فوتبال ایران را با  بازی با تانزانیا زیر سوال بردند.

رودنیل گفت: فوتبال تانزانیا در کجای جهان هست و چه رنکینگی دارد. اگر ما بخواهیم بازی دوستانه برگزار کنیم باید با تیم‌های قوی فوتبال بازی کنیم تا بتوانیم بازیکنان خود را ارزیابی کرده  و بدانیم کدام از بازیکنان  به درد تیم ملی می‌خورند  و تنه ملی پوشان به بازیکنان قدرتمند بخورد.  

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی دوستانه ، جام جهانی ۲۰۲۶
Iran (Islamic Republic of)
جمشید
۲۲:۲۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اصلا پنالتی نبود و بازیکن ایران داور را فریب داد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهرام
۱۲:۳۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ژاپن میره با برزیل بازی دوستانه میزاره برای آمادگی ما میریم با تانزانیا و کیپ ورد... این تیم ملی با این وضعیت بره جام جهانی میشه زنگ تفریح
۱
۱۶
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بنده نوعی هم متوجه شدم پنالتی نبود فدراسیون داور را داشت ، تیم خیبر اگر به جای تانزانیا بود حداقل یک گل می زد
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بعضی بازیکنها مثل جهانبخش وحشی بازی میکنند
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
‌کاش برای حضور ایران در جام جهانی اشکال پیش بیارن. کاش اجازه حضور به تیم ایران ندن. حداقل اینجوری زبانمان دراز هست که حقمان رو خوردن. نه این که این تیم بره و تو هر بازی ۶-۵ گل بخوره
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ایران از بازی تدارکاتی خودش خجالت بکشه جام جهانی زنگ تفریح تیمها خواهد شد ژاپن وکره باچی بازی میکند ما با کدام تیمها ایران بره با گوام ونپال بازی کنه
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اخه برد تانزانیا که نه فوتبالی داره و اکثر مردم نمیدونند کجاست. شادی داره. عجبا وصد عجبا
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بله نباید پنالتی میگرفت باید۲ضرب زده میشد ضمنآ ان هند هم صحیح نبودوگل درست بود
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ایا واقعا این بازی ازش ۶۰ میلیاردی داشت که براش هزینه شد این ۸۰ نفر چرا همراه تیم
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
هزینه های بیت المال چگونه مفت ومجانی صرف میشه هزینه اش رو تمام وکمال ایران پرداخت کرده کشوری حاضر نیست باش بازی تدارکاتی انجام بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
هر بازیکن فوتبال در پست خود بهتر از بقیه بازی بکند انتخاب می‌شود بنظرم علیپور و حسین زاده و قائدی و بازیکن جو گیری هست در لیگ عربی فوروارد خوبی هستند.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
چقدرخوشحال هستن که تانزانیا رو بردن
۰
۱۵
پاسخ دادن
Germany
راستگو
۱۲:۱۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
تانزانیا در حد تیم زمین خاکی خوزستانی ها هم نبود ، ضمنا داور رو داشتیم ، صحنه خطا روی محبی اصلا خطا نبود
