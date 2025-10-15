باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نادر فریاد شیران مربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی ایران برابر تیم تانزانیا در بازی دوستانه اظهار کرد: تیم تانزانیا قبل از پنالتی، به تیم ایران فشار می‌آورد. همچنین اشتباهات فردی حریف باعث شد که ما گل بزنیم و در واقع روند بازی عوض شد. پیروزی بر تیم ۱۰۷ رده بندی فیفا برای سرمربی تیم ملی ایران و رئیس فدراسیون فوتبال افتخار است.

قلعه نویی جلوی تیم های بزرگ جرات استفاده از جوانان را ندارد

فریاد شیران درباره اینکه قلعه نویی از چند جوان در ترکیب تیم ملی برابر تیم تانزانیا استفاده کرد، گفت: بله ما دیدیم چقدر تیم ملی جوان شد! ما ۴ سال است که می‌گوییم تیم ملی فوتبال نیاز به تغییرات و جوانگرایی دارد. آقای قلعه نویی! شما مقابل تانزانیا چند بازیکن را در زمین مسابقه گذاشتید وگرنه جلوی تیم‌های دیگر جرات استفاده از جوانان را ندارید. مثلا بازیکن ۲۴ ساله جوان نیست و بازیکن جوان شامل مهدی مهدوی کیا، فرهاد مجیدی، علی موسوی، حامد کاویانپور، مرحوم مهرداد میناوند و نیما نکیسا بودند که همه این بازیکنان در دوره حضور ما در کادر فنی تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال بودند. زمان ما جوانگرایی می‌شد نه اینکه الان این کار را کنند.

او خاطر نشان کرد: الان یک الی ۲ نفر از تیم ملی فوتبال انتقاد نمی‌کنند و جامعه ورزشی و اکثر کارشناسان از تیم ملی انتقاد می‌کنند. البته افرادی که با سرمربی تیم ملی رفاقت دارند، سکوت کردند و کسانی که از سرمربی تیم ملی انتظار دارند که از آنها حمایت و سفارششان را کند تا به عنوان مربی تیم‌های درجه دوم لیگ معرفی شان کند، مجیز گوی ایشان هستند.

فریاد شیران بیان کرد: تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بالاترین میانگین سنی را خواهد داشت. اینها می‌گویند که ما از مرحله گروهی جام جهانی صعود می‌کنیم. با توجه به اینکه ایران زیر رتبه ۲۴ دنیا قرار دارد به طور طبیعی در سید دوم گروه بندی جام جهانی قرار می‌گیرد و اگر از گروه خود در این مسابقات بالا بیاید تازه به ۳۲ تیم جام جهانی قطر می‌رسد. اگر تیم ملی فوتبال از مرحله بعدی جام جهانی صعود کند، من با دسته گل به استقبال تیم ملی فوتبال می‌روم و می‌گویم که اشتباه کردم.

سرمربی تیم ملی فوتبال توهم توطئه در ذهنش دارد

مربی اسبق تیم ملی فوتبال اظهار کرد: من تاکنون اسم کشور تانزانیا را نشنیده بودم. در مقابل تیم ملی ایران قدمت و سابقه‌ دارد و در سال ۱۹۷۸ به جام جهانی رفته و قهرمان ۳ دوره جام ملت‌های آسیا بوده است. بزرگترین کاری که کردیم این است که ۸/۵ تیم از آسیا به جام جهانی می‌روند که ایران یکی از این تیم‌ها است. تیم ازبکستان هم برای اولین بار به جام جهانی صعود کرده است. تیمی که ۵۰ سال پیش هم به جام جهانی صعود کرده بود که دیگر بر طبل شادانه کوبیدن ندارد. سرمربی تیم ملی فوتبال گوش شنوا در مقابل انتقاد‌ها را ندارد و توهم توطئه در ذهنش است.

هزینه ۶۰ میلیاردی برای بازی با تانزانیا دستاورد تاج است

فریاد شیران درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که بعضی‌ها بعد از اینکه فهمیدند که ما حرفی برای گفتن در جام جهانی را داریم سنگ اندازی می‌کنند، گفت: شاید منظورش این است که ما قهرمان و یا نایب قهرمان جام جهانی می‌شویم! ۸۹ نفر به دبی رفتند و ۶۰ میلیارد تومان هزینه کردند و ۱۰ هزار دلار هم به ایجنت دادند تا برایشان بازی با تانزانیا را جور کند یعنی دستاورد این است. چشم آقای تاج و مربیان که چنین اندیشه‌ای را می‌کنند، روشن است. شما نگاه کنید تیم ملی ژاپن توانست برزیل را شکست بدهد و تیم کره جنوبی هم برابر تیم پاراگوئه پیروز شده است. ژاپن و کره جنوبی با چه تیم‌هایی بازی دوستانه انجام می‌دهند، اما ما با روسیه بازی کردیم و این تیم ۲ سال است که نه باشگاه هایش می‌توانند در یورو لیگ شرکت کنند و نه تیم ملی اش می‌تواند در انتخابی جام جهانی شرکت کند و اجازه به این تیم ندادند.

سرمربی تیم ملی فوتبال شهامت استفاده از بازیکنان جوان را ندارد

او خاطر نشان کرد: ما با تیم روسیه‌ای بازی کردیم که ۲ سال در تحریم است و با چنین تیمی بازی می‌کنیم و سرمربی روسیه هم به ما کنایه می‌زند و می‌گوید که تاکتیک ایرانی‌ها فقط اوت دستی و ضربه کرنر است و پیشکسوت روسیه هم گفت: ایرانی‌ها توریست بودند. سرمربی تیم ملی فوتبال شهامت ندارد بازیکنان جوان را در مسابقات بزرگ بگذارد و مهدی طارمی، سردار آ زمون، قدوس، خلیل زاده، عزت اللهی و جهانبخش همچنان در تیم ملی فوتبال خواهند بود. قلعه نویی ۳، ۴ سال است که وعده جوانگرایی به ما می‌دهد و این جوانگرایی است که دستش درد نکند.

فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی فوتبال آبروی ما را در جام جهانی می بردند

فریاد شیران گفت: به نظرم فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی فوتبال در جام جهانی آبروی ما را خواهند برد. نمونه اش این است که ما حتی برای بازی دوستانه باید به خارج از کشور برویم. مسئولان فوتبال این مسئله را بهانه می‌کنند که ما تحریم استیم در صورتی که اگر به برخی از تیم‌ها پول بدهند می‌توانند در اهواز و مشهد بازی دوستانه بگذارند. آقای تاج ۲۰ سال است که در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بوده است، اما نتوانسته است که به تیم‌ها برای استاندارد سازی فشار بیاورد. آقای تاج! چرا همان موقع به تیم‌ها فشار نیاورید که ورزشگاه استاندارد داشته باشند تا تیم ملی فوتبال برای بازی دوستانه با تیم ۱۰۷ دنیا به دبی نرود. شنیده می‌شود ۱۰ میلیون دلار به یک ایجنت برای جمع و جور کردن بازی با تانزانیا دادند و معلوم نیست پشت پرده این مسائل چیست.

اگر اشتباه فردی نبود به تانزانیا نمی توانستیم گل بزنیم

مربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: آقایان سر یک سفره جمع شدند و می‌خورند. اما‌ ای کاش عملکرد خوبی داشتند و کاری می‌کردند که مردم از دیدن فوتبال ایران خوشحال شوند. مطمئن باشید اکثر کارشناسان فوتبال از بی برنامگی، کیفیت پایین و نداشتن تاکتیک در تیم ملی فوتبال ناراحت هستند. اگر اشتباه فردی نبود تیم ملی ایران نمی‌توانست به تانزانیا گل بزند. همین تیم تانزانیا در خواب هم رتبه اول تا سوم مسابقات آفریقا را کسب کرده است.

دستیار مورینیو می خواهد در تیم ملی چه کاری انجام بدهد

فریاد شیران درباره اینکه دستیار مورینیو را قرار است به کادر فنی تیم ملی اضافه کنند، گفت: مگر سیدروف و ساپینتو را به استقلال آوردند چه اتفاقی افتاده است؟ این مربی هم به تیم ملی فوتبال بیاورند او می‌خواهد چه کار کند؟ مثلا دستیار مورینیو تمام دانسته‌های خود را در اختیار سرمربی تیم ملی فوتبال می‌گذارد. بهتر است همین فرد را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال انتخاب کنند. تیم ملی فوتبال ما مربی خارجی و چند مربی داخلی دارد. به نظرم سرمربی تیم ملی اصل موضوع است.

مشکل ما تفکرات سرمربی تیم ملی است

او تصریح کرد: مشکل ما تفکرات سرمربی تیم ملی است و دستیار سابق مورینیو هم بیاید پیشنهاد می‌دهد که اینطوری بازی کنیم و سرمربی تیم ملی می‌تواند به راحتی پیشنهاد را قبول نکند. کما اینکه قلعه نویی دستیار خارجی دارد و این همه دستیار در کنارش هستند. آیا شکل و تاکتیک بازی تیم ملی فوتبال ما مورد پسند مردم است؟ ما نباید گول بخوریم که توانستیم تانزانیا را با ۲ گل شکست بدهیم. بازی با تیم‌های ضعیف را در روز‌های آخر مانده به جام جهانی می‌گذارند که کار‌های تاکتیکی را انجام بدهند. الان رقیبان ما با تیم‌های درجه یک بازی می‌کنند، اما ما باید با تیمی که رتبه پایین‌تر از ۱۰۰ دارد بازی کنیم.

باید سرمربی تیم ملی فوتبال را عوض کنند

فریاد شیران درباره اینکه به نظرش باید تغییر و تحولات در کادر فنی تیم ملی فوتبال صورت بگیرد، گفت: به نظرم الان باید سرمربی خوب داخلی مثل یحیی گل محمدی بیاوریم و او باید چه کار می‌کرد تا سرمربی تیم ملی فوتبال می‌شد و یا جواد نکونام که استقلال را قهرمان کرد و او اکنون بیکار است. البته مسئولان فوتبال می‌توانند یک سرمربی خارجی درجه یک مثل ایویچ برای تیم ملی فوتبال بیاورند که بتواند ساختار دفاعی که معضل تیم ملی است را رفع کند. البته مایلی کهن دوست و رفیق من با مربی خارجی مخالف است. اگر ما این کار را نکنیم نه تنها آبروی ما در جام جهانی می‌رود بعد از این رقابتها، فوتبال ما چنان فرونشستی خواهد کرد که در تاریخ بی سابقه است و رنکینگ ما ۲ برابر پایین خواهد رفت.

بازی با کیفیتی از تیم ملی فوتبال با هدایت قلعه نویی ندیدیم

او خاطر نشان کرد: قلعه نویی در این ۴ سال هیچ بازیکن جوانی را به تیم ملی فوتبال ترزیق نکرده است مگر اینکه در بازی‌های دوستانه از جوانان استفاده کند. اما در بازی‌های رسمی یک بازیکن جوان هم بازی نمی‌کند. اگر مربی جدیدی به تیم ملی فوتبال می‌آید باید این تیم را طی یکی، ۲ سل درست کند و بعد با جوانگرایی بتواند تیم را عوض کند. در اکثر تیم‌های باشگاهی و ملی دنیا می‌بینیم که بازیکن ۱۷، ۱۸ ساله دارند بازی می‌کنند، اما میانگین سنی تیم ملی فوتبال کشورمان بالای ۳۰ سال است و این چه افتخاری است. آقایان نگویند که ما دستیار خارجی برای تیم ملی فوتبال آوردیم و آن مربی هم باید با تفکرات قلعه نویی کار کند. بازی با کیفیتی از تیم ملی فوتبال در این چند سال به جز یک نیمه مقابل تیم ژاپن ندیدیم و ما تاکتیک، سیستم و برنامه نداریم و هر آنچه از فوتبال سنتی داشتیم هم اکنون در تیم ملی نمی‌بینیم.