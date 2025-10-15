یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه یکصدوسی‌وچهارم جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغازبه‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع‌به مهریه 

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

