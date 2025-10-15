حکم اعدام ۳ سارق مسلح خطرناک که در شهر تهران و برخی شهر‌های دیگر کشور اقدام به سرقت مسلحانه و با شرایط بسیار رعب‌آور می‌کردند بامداد امروز اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی از اعضای اصلی باند سارقان خشن و مسلح سریالی در تهران و برخی شهر‌های دیگر کشور که نام «باند وحشت» را روی خود گذاشته بودند و در فضای مجازی به «باند گنگسترها» معروف شده بودند بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند. 

در بازه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، چندین فقره سرقت مسلحانه مشابه در مناطق مختلف تهران از جمله جنت‌آباد، خیابان سردار جنگل، خیابان سیمون بولیوار و پونک گزارش شد. 

براساس گزارش‌های اعلامی، سارقان مردان جوان ناشناسی بودند که با سلاح‌های جنگی وارد منازل شده و با خشونت و تهدید ساکنان اقدام به سرقت می‌کردند.

باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه از خانه‌های تهران چگونه مخفی‌کاری می‌کردند تا شناسایی نشوند؟

به گفته یکی از شکات، اعضای خانواده در منزل در حال استراحت بودند که ناگهان چند مرد با پوشش ماسک به همراه سلاح کلاشینکف و کلت‌های کمری وارد منزل شده و با گذاشتن سلاح روی پیشانی اعضای خانواده، درخواست پول و طلا می‌کردند.

در مورد دیگری اعضای یک خانواده (زن و شوهر، دختر هشت ساله و پسر ۱۶ ساله) در حال تماشای تلویزیون بوده‌اند که ناگهان افرادی با سلاح کلاشینکف، اسلحه کمری و با کلاه و ماسک با باز کردن در، وارد خانه شده و با تهدید اسلحه اقدام به جست‌وجوی خانه و سرقت اموال با ارزش کرده‌اند. 

در یک مورد دیگر سارقان مسلح پس از ورود به منزل با تهدید خشونت‌آمیز دختر خانواده را مجبور به درآوردن گوشواره‌هایش کرده‌اند و اعضای خانواده را در یکی از اتاق‌ها محبوس کرده بودند.

تحقیقات اولیه نشان داد، متهمان از سارقان مسلح حرفه‌ای هستند که در زمان سرقت از پلاک‌های جعلی برای خودرو‌ها استفاده می‌کردند و چهره و دست‌های خود را کاملا پوشانده و با سلاح‌های گرم از جمله کلاشینکف و کلت کمری و بیشتر در حوالی حدود ساعت ۱۰ شب اقدام به سرقت می‌کردند. سارقان پس از ورود به منازل و ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم، با سرقت اموال صاحبان منازل، متواری می‌شدند و به همین روش مرتکب ۱۴ فقره سرقت شده‌اند.

با توجه به حساسیت پرونده و ابعاد اجتماعی آن، به محض وصول پرونده به دادسرای تهران، دادستان تهران دستور ویژه‌ای در خصوص شناسایی و دستگیری متهمان صادر کرد. 

در نهایت با اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس و دستورات ویژه قضایی، با شناسایی جاعلان پلاک‌های مجعول، متهمان در شهرستان‌های شهریار، ساوجبلاغ و خرم‌آباد شناسایی و دستگیر شدند. 

با شناسایی و دستگیری متهمان مشخص می‌شود، «باند وحشت» یا همان «باند گنگستر»‌های معروف در استان البرز نیز فعال بوده‌اند.

متهمان پس از دستگیری و در همان مراحل اولیه تحقیقات به اقدامات مجرمانه خود و سرقت‌های متعدد مسلحانه اقرار می‌کنند. همچنین در مواجهه حضوری، شکات نیز هویت متهمان را شناسایی می‌کنند.

در ادامه تحقیقات از متهمان مشخص می‌شود، سجاد حاتمی در ۱۹ فقره سرقت مشارکت داشته و دارای سوابق متعدد سرقت منازل بوده است. نامبرده در جعل پلاک جهت استفاده در سرقت‌ها مشارکت داشته و در تمامی سرقت‌ها از سلاح گرم استفاده کرده است. 

امیررضا قبادی در ۱۹ فقره سرقت منزل مشارکت داشته و در تمامی سرقت‌ها از اسلحه استفاده کرده است. 

مجید حاتمی در ۱۶ فقره سرقت مسلحانه منزل شرکت داشته و در تمامی سرقت‌ها از سلاح استفاده کرده است.

همچنین ارزش اموال مسروقه توسط باند گانگستر‌ها در ۱۹ فقره سرقت، حدود ۱۴ میلیارد تومان تخمین زده شد. 

در نهایت پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه ارجاع شد.

براساس کیفرخواست صادره، مشارکت در ۱۹ فقره محاربه از طریق کشیدن سلاح بر روی ساکنین، مشارکت در سرقت اموال به صورت سریالی و مسلحانه با سلاح گرم و گروهی در شب همراه با آزار و تهدید افراد منزل و تهدید با سلاح گرم، حبس، بازداشت و مخفی کردن افراد در منزل، مشارکت در ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه بدنی عمدی از اتهامات سه عضو اصلی باند وحشت بوده است.

پرونده با حضور شکات، متهمان و وکلای آنها در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی و با توجه به ادله و مستندات موجود در پرونده، اظهارات شکات و شهود، گزارش ضابطان قضایی و اقاریر صریح متهمان هر سه متهم موصوف از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.

همچنین هر سه متهم به رد عین یا مثل اموال مسروقه محکوم شدند.

با درخواست فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که این مرجع عالی قضایی پس از بررسی پرونده درخواست فرجام‌خواهی را رد و حکم صادره را تایید و ابرام کرد.

پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی سارقان مسلحی که اقداماتشان منجر به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای شهروندان شده بود، بامداد امروز اجرا شد.

برچسب ها: اعدام ، سارقان مسلح
خبرهای مرتبط
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
اعدام ۶ تروریست تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی در خوزستان
جاسوس مورد وثوق رژیم صهیونیستی در ایران به دار مجازات آویخته شد
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۴
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
عوضش امنیت داریم!
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
هوراااا
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
البته باید دزدهای اصلی را رسیدگی کرد اول. ولی...
۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دزد اصلی کسی است که از عربستان و ciA و موساد پول می گیره و به کشور خود خیانت می کند ، دانشمندان رو ترور می کنه آمار کشور را به دشمنان می ده وووو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
منظور دوستمون شاه دزد اصلی بود کاسبان تحریم....رانت خوران....زمین خوران.....ژنهای برتر.....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
قوه قضایه توی اعدام کردن خیلی لفتش میده خیلی زدود باید اجرا کنه حکم اعدام
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دست سارق باید قطع شود و اگر دوباره تکرار کرد باید همان چند روز اول حکم اعدامش صادر و اجرا شود!
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دست دزد باید قطع شود و اگر تکرار کرد باید همان چند روز اول حکم اعدامش صادر شود و اعدام شود!
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
من از یک مجرم معتاد سارق دزد خیانتکار خلافکار سابقه دار دو شکایت کرده ام و یک عالمه پول دادرسی داده ام هنوز بعد از بیش از یک سال تنها کاری که کردند فقط دو مرتبه براش قرار منع تعقیب صادر کردند! من اعتراض کردم و کلی پول دادم هنوز پرونده در مرحله ی دادسراست و اصلاً رسیدگی و پیگیری نمی کنند!
انگار مردم عادی و معمولی در ایران هیچ حقی برای گرفتن حق خود و اجرای عدالت و محاکمه متهم و مجرم ندارند!!!
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
من از یک مجرم معتاد سارق دزد خیانتکار خلافکار سابقه دار دو شکایت کرده ام و یک عالمه پول دادرسی داده ام هنوز بعد از بیش از یک سال تنها کاری که کردند فقط دو مرتبه براش قرار منع تعقیب صادر کردند! من اعتراض کردم و کلی پول دادم هنوز پرونده در مرحله ی دادسراست و اصلاً رسیدگی و پیگیری نمی کنند!
انگار مردم عادی و معمولی در ایران هیچ حقی برای گرفتن حق خود و اجرای عدالت و محاکمه متهم و مجرم ندارند!!!
۲
۴
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۹:۳۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
نوش جونشون ،انشالا در جهنم بدادشان رسیدگی شود
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اعدام تنها کافی نیست
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اگر در ایران مثل عربستان دست دزد را قطع می کردید و تمام سارقان مسلح قاتل زورگیر خشن را همان چند روز اول اعدام می کردید الآن وضع سرقت و خشونت و قتل و غارت در ایران این گونه نبود!
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اشتباه منفی زدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اشتباه منفی دادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
نترس منهم منفی دادم تنها نباشی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دست دزد ها را قطع کنید و سارقان مسلح زورگیر خشن را هر چه سریع تر اعدام کنید
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خدا را شکر که به هلاک رفتند
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خدا را شکر که به هلاکت رسیدند
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خدا را شکر که به سقط رفتند
۰
۱۷
پاسخ دادن
۱۲۳
رونمایی از دیوارنگاره شهدای فراجا در مجتمع بعثت؛ نمادی از پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت
ایستگاه مترو مریم مقدس، نمایش همزیستی ادیان الهی در پایتخت است
زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد
به امور مجروحین و جانبازان جنگ ۱۲ روزه با قید فوریت رسیدگی شود
آخرین اخبار
زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد
ایستگاه مترو مریم مقدس، نمایش همزیستی ادیان الهی در پایتخت است
رونمایی از دیوارنگاره شهدای فراجا در مجتمع بعثت؛ نمادی از پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت
به امور مجروحین و جانبازان جنگ ۱۲ روزه با قید فوریت رسیدگی شود
دختر جوان با تیپ پسرانه سرکرده باند سارقین سریالی تهران بود
زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
نام‌گذاری ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نماد احترام ایرانیان به ادیان الهی است
رشد ۱۰۹ درصدی جمع آوری زکات در شش ماه نخست امسال
تهران در مسیر ارتقای ایمنی فضا‌های زیرسطحی/ تدوین دستورالعمل افزایش ایمنی مترو در برابر مخاطرات گوناگون
ثبت‌نام انتخابات نمایندگان سمن‌ها در شورا‌های توسعه و حمایت، از ۲۶ مهر
انصاری: سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص می‌دهد؟
ضرورت ایجاد زیرساخت‌های دادگاه صلح و شورای حل اختلاف
سرقت لوازم خودرو با سرکردگی یک زن
حریم تهران باید در حد پایتخت و پاسخگوی نیاز‌های مردم این کلان‌شهر باشد
دستگیری ۱۵۸ سارق و ۲۱ مالخر در طرح مقابله با سرقت مغازه
افزایش اعتبار بهسازی مدارس تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان
رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه‌ها در بافت فرسوده
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
آغاز طرح شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی تعزیرات حکومتی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
پنج هزار دستگاه سمند سورن به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند
جزئیات خرید‌های شهرداری تهران از بورس برای نخستین بار اعلام شد
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
تملک باغات جدید در پایتخت برای ساخت بوستان
باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت