مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره آفریقا با برگزاری ۱۱ مسابقه در ۵ گروه به پایان رسید که طی آن صعود سنگال، ساحل‌عاج و آفریقای جنوبی قطعی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره آفریقا دیشب علاوه بر آفریقای جنوبی، سنگال و ساحال عاج هم صعودشان به جام جهانی را قطعی کردند.

تیم ملی سنگال با پیروزی ۴-۰ مقابل موریتانی در روز پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه آفریقا، صعودش به جام جهانی را قطعی کرد. سادیو مانه، کاپیتان سنگال دو گل زد و  ایلمان اندیایه، بازیکن اورتون و حبیبو محمدو دیالو دیگر گل‌های تیم پپه شاو را به ثمر رساندند.

سنگال با ۲۴ امتیاز صدرنشین گروه B مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ شد و بالاتر از جمهوری دموکراتیک کنگو با ۲۲ امتیاز قرار گرفت. جمهوری دموکراتیک کنگو هم به‌عنوان یکی از تیم‌های برتر دوم راهی مرحله پلی‌آف قاره‌ای شد.

سنگال برای چهارمین بار در تاریخ به جام جهانی صعود کرده است. آنها در جام‌های جهانی ۲۰۰۲، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ هم حضور داشتند.

 تیم ملی ساحل عاج با پیروزی ۳-۰ مقابل کنیا در روز پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه آفریقا، جواز حضور در رقابت‌های سال آینده‌ی فیفا را کسب کرد. فرانک کسیه، یان دیومانده و آماد دیالو گلزنان ساحل عاج در این مسابقه بودند.

ساحل عاج که در گروه F مقدماتی جام جهانی در آفریقا قرار گرفته بود،  رقابت نزدیکی با گابن داشت و در نهایت بالاتر از یاران پیر امریک اوبامیانگ به‌طور مستقیم راهی جام جهانی شد. ساحل عاج در این گروه با ۲۶ امتیاز صدرنشین شد و گابن با ۲۵ امتیاز دوم شد و در بازی‌های پلی‌آف قاره‌ای شانسش برای رسیدن به پلی‌آف بین قاره‌ای و جام جهانی را امتحان خواهد کرد.

این چهارمین حضور ساحل عاج در جام جهانی خواهد بود؛ آنها پیش‌تر برای سه دوره‌ی متوالی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ به جام جهانی صعود کرده بودند، اما در دو دوره‌ی قبلی جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب نکردند.  

برچسب ها: مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی سنگال
