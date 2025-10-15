باشگاه خبرنگاران جوان - در گروه k تیم ملی انگلیس با پنج گل میزبانش لتونی را شکست داد و به نخستین تیم اروپایی تبدیل شد که جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را دریافت می‌کند. هری کین ۲ بار برای سه‌شیر‌ها موفق به گلزنی شد؛ یک بار از پشت محوطه جریمه و بار دیگر از روی نقطه پنالتی. آنتونی گوردون و ابرچی ازه، ستاره‌های نیوکاسل و آرسنال نیز در این مسابقه موفق به گلزنی شدند. گل دیگر هم یک گل به خودی بود. در دیگر دیدار این گروه صربستان با گلزنی ولاهوویچ و میتروویچ به برتری ۳ بر یک در خانه آندورا دست یافت. در جدول این گروه انگلیس با شش پیروزی پیاپی از شش مسابقه با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و آلبانی با ۱۱ امتیاز نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده تیم توخل به شمار می‌رود. صربستان هم با این برد ۱۰ امتیازی شد و رقابت شدید با آلبانی برای دوم شدن و صعود به پلی اف در دو بازی آینده خواهد داشت.



تیم ملی اسپانیا در گروه E با چهار گل بلغارستان را شکست داد. میکل مرینو هافبک ۲۹ ساله آرسنال با ۲ ضربه سر دقیق در ۲ نیمه، روی ارسال‌های گریمالدو و لونورمان اسپانیا را به برتری رساند و به آمار ۶ گل زده در بازی‌های ملی سال تقویمی جاری رسید؛ بیشتر از هر بازیکن دیگر در ترکیب لاروخا. سپس یک گل به خودی و یک پنالتی لحظه آخری از اویارزابال برتری ماتادور‌ها را تکمیل کرد. ترکیه در دیگر دیدار این گروه با ۲ گل دمیرال و گل‌های کنان ییلدیز و آک‌گون در برابر تک گل کوارتسخلیا، چهار بر یک از سد گرجستان گذشت. در جدول این گروه اسپانیا با ۱۲ امتیاز کامل در صدر قرار دارد و ترکیه با ۹ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته است.



در گروه F پرتغال در لیسبون پیروزی مقابل بلغارستان را در دقیقه ۹۱ از دست داد و به تساوی ۲-۲ رضایت داد و در حالی که فاصله‌ای تا صعود مستقیم به جام جهانی نداشت، در ثانیه‌های پایانی این صعود به تاخیر افتاد. در ابتدا، مجارستان با گل ضربه‌ی سر زالای، مدافع پیش‌تاخته خود جلو افتاد، اما در ادامه موتور کریستیانو رونالدو روشن شد تا پرتغال با دبل اسطوره پرتغالی، از مهمان خود پیش بیفتد. رونالدو با این دو گل، به رکورد ۱۴۳ گل ملی رسید. در نیمه‌ی دوم هم پرتغال سوار بر بازی بود. تیم روبرتو مارتینز موقعیت‌های خوبی خلق کرد و حتی شوت‌های روبن دیاس و برونو فرناندز به تیر دروازه‌ی مجارستان خورد. پرتغال آن‌قدر نزد تا مجارستان به گل تساوی برسد. در دقیقه‌ی ۹۱، دومینیک سوبوسلای ستاره‌ی لیورپول و کاپیتان مجار‌ها با زدن گل تساوی، امید‌های کشورش برای صعود به پلی‌آف جام جهانی را زنده نگه دارد و جشن صعود هواداران پرتغالی حاضر در ورزشگاه را متوقف کند.

در دیگر دیدار این گروه ایرلند با یک گل از سد ارمنستان گذشت. در جدول این گروه پرتغال با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و همچنان شانس بالایی برای صعود دارد و مجارستان با ۵ امتیاز در رده دوم قرار دارد. ایرلند و ارمنستان هم با ۴ و ۳ امتیاز همچنان شانس برای دوم شدن و رسیدن به پلی اف دارند.



اما در گروه I رژیم صهیونیستی با شکست سه بر صفر مقابل ایتالیا شانس حضورش در جام جهانی را به طور کامل از دست داد. درحالیکه پخش سرود رژیم صهیونیستی در آغاز بازی تیم ملی فوتبال ایتالیا و اسرائیل در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی با هو و فریادِ اعتراض هواداران ایتالیایی در ورزشگاه مواجه شد، نیرو‌های پلیس ایتالیا نیز در خارج از ورزشگاه با هزاران نفر از معترضان حامی فلسطین که در شهر اودینه تجمع کرده بودند، درگیر شدند. ایتالیایی‌ها در اعتراض به بازی تیم ملی کشورشان در مقابل رژیم صهیونسیتی دست به اعتراضات گسترده زدند و کمتر از ۱۰ هزار نفر این بازی را از نزدیک تماشا کردند. نه فقط در شهر اودینه که محل برگزاری بازی بود، بلکه در سراسر ایتالیا، اعتراضات علیه این مسابقه برگزار شد. در تمام این اعتراضات، خواسته اصلی یکی است: «کارت قرمز برای رژیم صهیونسیتی». در تورین، معترضان در مقابل دفتر تلویزیون ملی ایتالیا تجمع کردند تا از این شبکه بخواهند «این بازی را پخش نکند». همین درخواست در جنوا نیز مطرح شده و در برابر دفتر محلی RAI تجمع مشابهی برگزار شد. در رم، باشگاه مردمی اتلتیکو سن لورنزو، یکی از قدیمی‌ترین باشگاه‌های فوتبال مردمی، تجمعی را سازمان داد تا «سکوت نهاد‌های ورزشی» را محکوم کرده و با هر رویدادی که «حضور ورزشی رژیم صهیونسیتی را بدون توجه به نقض حقوق بشر عادی‌سازی می‌کند»، مخالفت کند. اتحادیه فرهنگی Arci Nazionale نیز پیامی خطاب به مردم منتشر کرده است: «اگر در خانه می‌مانید، بازی را تماشا نکنید. رژیم صهیونسیتی را تحریم کنید. پیام ما روشن است: هر کسی در حالی بازی کند که جنایات جنگی در جریان است، در سمت اشتباه تاریخ ایستاده است.»