بنابر گفته کارشناسان، در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد تومان به شهروندان عامل شناسایی ماینر‌های غیرمجاز پاداش داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ناترازی برق در کشور به ویژه در فصول گرم سال، به معضلی جدی تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف برق در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و این موضوع به ویژه در پیک مصرف، منجر به خاموشی‌های مکرر و نارضایتی عمومی شده است. به اعتقاد کارشناسان، بخشی از این ناترازی به فعالیت‌های ماینر‌های غیرمجاز مرتبط است که با مصرف بالا و غیرقانونی برق، فشار زیادی به شبکه توزیع وارد می‌کند؛ بر اساس آمار‌های اعلامی از ابتدای سال تا الان ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده‌است.

هر ماینر به طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند

ماینر‌های غیرمجاز و مصرف آنها که محمد اله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه هر ماینر به طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند، یادآور شد: به دلیل استمرار فعالیت ماینر‌ها در کل ساعات شبانه روز محاسبات نشان می‌دهد هر ماینر به اندازه نیاز برق ۱۰ خانوار برق مصرف می‌کند.

اله داد در خصوص تجربه سایر کشور‌ها در نحوه برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: در کشور‌های مختلف مانند روسیه و چین استخراج عمومی رمزارز ممنوع است و در کشور‌های اروپایی نیز در خصوص استخراج غیرقانونی رمزارز تدابیر قضایی و امنیتی شدیدی اتخاذ می‌شود.

او با اشاره به الزامات قانونی فعالیت مراکز استخراج رمزارز در ایران ادامه داد: از جمله الزامات قانونی استخراج رمزارز در ایران مشخص بودن مالک هر ماینر، مشخص بودن محل فعالیت ماینر و نیز ثبت کد رهگیری برای هر دستگاه است و در صورت نبود هر کدام از این الزامات فعالیت مراکز استخراج رمزارز غیرقانونی و مشمول برخورد و مجازات قضایی خواهد بود.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با بیان اقدامات وزارت نیرو برای جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق توسط مراکز استخراج رمزارز گفت: رصد مستمر و پایش نقاط مصرف برق، تعیین مراکز مشخص و قانونی برای استخراج رمزارز، تعیین پاداش برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج و تدوین تعرفه‌های پلکانی برق برای جلوگیری از مصارف مازاد از جمله اقدامات وزارت نیرو برای جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق توسط مراکز استخراج رمزارز است.

او افزود در دستور اخیر مدیرعامل شرکت توانیر مقرر شده است انشعاباتی که به طور غیر قانونی مبادرت به استخراج رمز ارز به ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها می‌نمایند، انشعابات آنها جمع آوری و به طور دائم برچیده شود.

اله داد با تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی برای ممانعت از فعالیت مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز در کشور اظهار داشت: رسیدگی به فرار مالیاتی مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز، جلوگیری از ورود غیرمجاز ماینر به کشور، برخورد بازدارنده با افراد خاطی توسط دستگاه قضایی و امحای دستگاه‌های ضبط شده از جمله موضوعات مهمی است که در سایه همکاری سایر دستگاه‌ها می‌تواند به جلوگیری از سوء استفاده‌ها در این حوزه کمک شایانی داشته باشد.

مقابله با ماینر‌های غیرمجاز و شناسایی آنها ضروری است

پیش از این هم علیرضا کفش‌کنان، کارشناس انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: نمی‌توان تمام مشکلات کمبود برق را به ماینر‌ها نسبت داد، اما مقابله با ماینر‌های غیرمجاز و شناسایی آنها ضروری است. با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک و استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی شبکه، می‌توان اقداماتی برای شناسایی و کنترل بار مصرف این ماینر‌ها انجام داد.

شناسایی ماینر‌های غیرمجاز که با بازوی گزارشات مردمی می‌تواند تقویت شود و در همین راستا مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزدارایی اظهار کرد: از ابتدای سال تا الان ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده‌است که بیش از ۵۰ درصد این کشفیات از طریق اطلاع رسانی مردم بوده است.

او در ادامه گفت: در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد تومان به شهروندان عامل شناسایی ماینر‌های غیرمجاز پاداش داده شده است بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز مربوط به استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است.

گفتنی است، شهروندان می‌توانند با ارسال گزارش به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ در کشف مراکز غیرمجاز همکاری کنند.

برچسب ها: ماینرغیرمجاز ، وزارت نیرو ، توانیر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱۹
Iran (Islamic Republic of)
نونو
۲۲:۵۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
همش دروغه بیشترازبیستا مورد من گزارش کردم هیچی بهم ندادن
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۹:۵۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
باید مجازات به گونه‌ای باشد که همه در آمد ماینرهای کشف شده مصادره شود اموال شخص متخلف هم مصادره شود
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
متوسط مصرف برق هر ماینر 1500 وات هست. متوسط مصرف برق هر کولر گازی 2500 وات هست. والا بلا عامل کمبود برق و ناترازی ماینر نیست، کولر گازی هایی که هر خونه حداقل دوتا روشن داره و هر اداره به اندازه تعداد اتاقهاش داره، برق رو به این روز انداخته.
۲۳
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
کولر گازی الکی استفاده میکنه؟داره استفاده می‌کنه که پول بره تو جیبش؟حتما لازم هست که داره کولر استفاده می‌کنه بعد هم با این هزینه برق دیگه کسی بیخود از لوازم برقی استفاده نمیکنه.
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۹:۵۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
برادر من کولر گازی یک نیاز است برای فرار از گرما اما ماینر یک دستگاه است برای کاسبی از برق 80میلیون جمعیت
United Arab Emirates
ناشناس
۲۱:۳۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
کولر گازی تقریبا سه ماه سال استفاده میشه و همه اعضای خانواده کارمندان اداره یا ارباب رجوع ازش استفاده میکنن،اونم شاید نصف روز.ولی ماینر هر دوازده ماه به صورت بیست وچهار ساعته برق مصرف میکنه و فایدش مخصوص یک نفر هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
غیر مجاز یعنی چه ؟؟؟ چیزی که آسیب به منافع ملی میزند غیر مجاز است نه اینکه عده‌ای ویژه خواری کتند
۰
۲۸
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
میرزا
۰۸:۳۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
تا حالا شنیدین کسی از مردم عادی ، اطرافیان ، همکاران ، همسایه ها و اقوام پاداش گرفته باشه ؟!
۵
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ع
۱۱:۰۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خیر همش دروغ
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۸:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
برق سه تا استان تا 1 ماه قطع کنید
۲۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
جلوی ماینرهای مثلا مجاز رو که دارن بیست درصد از تمام بیت کوین جهان رو توی ایران و از جیب ملت ماین میکنن بگیرین مشکل حل میشه...!
۱
۴۵
پاسخ دادن
