باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ناترازی برق در کشور به ویژه در فصول گرم سال، به معضلی جدی تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف برق در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و این موضوع به ویژه در پیک مصرف، منجر به خاموشی‌های مکرر و نارضایتی عمومی شده است. به اعتقاد کارشناسان، بخشی از این ناترازی به فعالیت‌های ماینر‌های غیرمجاز مرتبط است که با مصرف بالا و غیرقانونی برق، فشار زیادی به شبکه توزیع وارد می‌کند؛ بر اساس آمار‌های اعلامی از ابتدای سال تا الان ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده‌است.

هر ماینر به طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند

ماینر‌های غیرمجاز و مصرف آنها که محمد اله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه هر ماینر به طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند، یادآور شد: به دلیل استمرار فعالیت ماینر‌ها در کل ساعات شبانه روز محاسبات نشان می‌دهد هر ماینر به اندازه نیاز برق ۱۰ خانوار برق مصرف می‌کند.

اله داد در خصوص تجربه سایر کشور‌ها در نحوه برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: در کشور‌های مختلف مانند روسیه و چین استخراج عمومی رمزارز ممنوع است و در کشور‌های اروپایی نیز در خصوص استخراج غیرقانونی رمزارز تدابیر قضایی و امنیتی شدیدی اتخاذ می‌شود.

او با اشاره به الزامات قانونی فعالیت مراکز استخراج رمزارز در ایران ادامه داد: از جمله الزامات قانونی استخراج رمزارز در ایران مشخص بودن مالک هر ماینر، مشخص بودن محل فعالیت ماینر و نیز ثبت کد رهگیری برای هر دستگاه است و در صورت نبود هر کدام از این الزامات فعالیت مراکز استخراج رمزارز غیرقانونی و مشمول برخورد و مجازات قضایی خواهد بود.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با بیان اقدامات وزارت نیرو برای جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق توسط مراکز استخراج رمزارز گفت: رصد مستمر و پایش نقاط مصرف برق، تعیین مراکز مشخص و قانونی برای استخراج رمزارز، تعیین پاداش برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج و تدوین تعرفه‌های پلکانی برق برای جلوگیری از مصارف مازاد از جمله اقدامات وزارت نیرو برای جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق توسط مراکز استخراج رمزارز است.

او افزود در دستور اخیر مدیرعامل شرکت توانیر مقرر شده است انشعاباتی که به طور غیر قانونی مبادرت به استخراج رمز ارز به ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها می‌نمایند، انشعابات آنها جمع آوری و به طور دائم برچیده شود.

اله داد با تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی برای ممانعت از فعالیت مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز در کشور اظهار داشت: رسیدگی به فرار مالیاتی مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز، جلوگیری از ورود غیرمجاز ماینر به کشور، برخورد بازدارنده با افراد خاطی توسط دستگاه قضایی و امحای دستگاه‌های ضبط شده از جمله موضوعات مهمی است که در سایه همکاری سایر دستگاه‌ها می‌تواند به جلوگیری از سوء استفاده‌ها در این حوزه کمک شایانی داشته باشد.

مقابله با ماینر‌های غیرمجاز و شناسایی آنها ضروری است

پیش از این هم علیرضا کفش‌کنان، کارشناس انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: نمی‌توان تمام مشکلات کمبود برق را به ماینر‌ها نسبت داد، اما مقابله با ماینر‌های غیرمجاز و شناسایی آنها ضروری است. با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک و استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی شبکه، می‌توان اقداماتی برای شناسایی و کنترل بار مصرف این ماینر‌ها انجام داد.

شناسایی ماینر‌های غیرمجاز که با بازوی گزارشات مردمی می‌تواند تقویت شود و در همین راستا مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزدارایی اظهار کرد: از ابتدای سال تا الان ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده‌است که بیش از ۵۰ درصد این کشفیات از طریق اطلاع رسانی مردم بوده است.

او در ادامه گفت: در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد تومان به شهروندان عامل شناسایی ماینر‌های غیرمجاز پاداش داده شده است بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز مربوط به استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است.

گفتنی است، شهروندان می‌توانند با ارسال گزارش به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ در کشف مراکز غیرمجاز همکاری کنند.